König Charles' Krönung: Die schönsten Looks der Gäste

Am Samstag den 6. Mai wurde König Charles in London gekrönt. Unter den rund 2.000 geladenen Gästen sind neben den Mitgliedern der königlichen Familie auch gekrönte Häupter aus aller Welt und hochrangige Politiker:innen erschienen.

Bei dem feierlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey lieferten sich die Royals samt ihren eleganten Outfits einen wahren Schlagabtausch. Währendem die Männer in Uniformen oder Dreiteilern zu sehen waren, wählten die Damen elegante Kleider oder Rock-Blazer-Ensembles.

Trendfarben

Zu den Trendfarben unter den Damen gehörten Rosa, Lila, Rot und Blau. Letizia von Spanien, die belgische Königin Mathilde und Popstar Katy Perry: Sie alle waren sich farblich zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla in London ziemlich d'accord und wählten Kleider in Rosatönen. Und damit waren sie längst nicht die einzigen, auch viele andere Frauen, die am Samstag bei dem feierlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey dabei waren, wählten Kleider in Rosa-, Lila-, Rot- oder Blautönen.