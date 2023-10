× Kim Cattrall: Mit 67 als Skims-Dessous-Model

Die "Sex and the City"-Schauspielerin Kim Cattrall stand für Kim Kardashians Modemarke Skims in Dessous-Looks vor der Kamera.

Kim Kardashian hat es wieder geschafft einen großen Namen für ihre Modemarke zu gewinnen. Dieses Mal stand "Sex and the City"-Star Kim Cattrall vor der Kamera und machte ihrem legendären "Sex and the City"-Charakter Samantha Jones alle Ehre.

© Instagram / @skims ×

Skims in the City

Für die neue Skims-Kampagne posiert der Hollywoodstar in einem hautfarbenen und schwarzen Bodysuit. "Alle tragen Skims! Ich hatte eine fantastische Zeit, mich für diese Kampagne zu stylen", sagte die Schauspielerin in einem Instagram-Post, der ein Bild des Shootings zeigt.

"Ikonisch! Du siehst toll aus. Vielen, vielen Dank!", kommentierte Kim Kardashian unter das Foto. Ein weiteres Bild von Fotografin Vanessa Beecroft zeigt Cattrall in einem schwarzen Lounge Dress, ebenfalls mit zerzaustem Haar und dieses Mal auf einem Tisch seitlich liegend. Keine Frage, in Dessous und Kleid macht die 67-Jährige eine tolle Figur.

© Instagram / @skims ×

Skims Kampagne mit Star-Besetzung

Kim Kardashian postete einen Clip der Kampagne, in dem neben Cattrall unter anderem auch Sängerin Nelly Furtado zu sehen ist. "Wie ich mich mit Skims fühle? Oh, das würdest du gerne wissen, oder?", erklärt Cattrall darin und zwinkert mit einem Lächeln in die Kamera, bevor sie zugibt: "Verdammt fabelhaft." Viele "Sex and the City"-Fans fühlen sich bei Cattralls Auftritt sofort an ihre Serienrolle Samantha Jones erinnert.