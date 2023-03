Hoschek kleidet wieder Dirndln ein

Mit zarten Pastellfarben, romantischen Blumenmustern und erlesenen Naturstoffen bringt Lena Hoschek den Charme des Cottagecore auch in die Welt der Tracht.

Als eine Hommage an die Schönheit des idyllischen Landlebens zeichnet die Designerin mit der diesjährigen Trachtenlinie ein Bild von einem malerischen Sommer am Land - romantische Picknicks inmitten von duftenden Blumenwiesen, die zum Pflücken einladen, sanftem Vogelgezwitscher, das einen früh morgens weckt und malerischen Sonnenuntergängen, die den Horizont jeden Tag aufs neue in eine warme Farbpalette tauchen.

Verträumt und romantisch bezirzen die frischen Entwürfe der Frühjahr/Sommer 2023 Kollektion. Zarte Spitzenverzierungen und handgefertigte Stickereien verleihen den Modellen einen Hauch von Nostalgie und die althergebrachte Handwerkskunst, die jedem Kleidungsstück innewohnt birgt einen Charm, der die Trägerin in eine andere Welt und Zeit entführt. Von zarten Millefleurs Prints auf Dirndl, über folkloristische Bänderelemente auf Röcken bis hin zu aufwändigen Handstickereien auf Trachtenblusen - jedes Detail erzählt seine eigene Geschichte und verleiht den Kleidungsstücken eine unvergleichbare Anmut.

Neben den Lena Hoschek Tradition Klassikern, stechen in dieser Saison besonders die zahlreichen Blumenstickereien ins Auge - feinste Ranken, die luftige Leinenkleider, verspielte Blusen und wollig-warme Strickjacken gleichermaßen zieren, runden das malerische Bild vom perfekten Sommer auf dem Land ab. Verzaubert wird man in dieser Kollektion auch von üppigen Blumenprints, die etliche Stoffe in ein wahres Blumenmeer verwandeln und die Luft förmlich mit ihrem betörenden Blütenduft erfüllen.

Die neue Kollektion von Lena Hoschek Tradition ist ab sofort in den Lena Hoschek Stores in Wien, Graz und Kitzbühel, sowie online unter www.lenahoschek.com erhältlich