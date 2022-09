Fashion-Kids rockten die Londoner Modewoche

Wie die Großen präsentierten sich die Kleinen am Runway in London.

Trends. Im Zuge der Londoner Fashion Week wurde bei der „House of iKons“-Show auch die neue Frühlingskollektion für Kinder vorgestellt. Bei der coolen Show im Leonardo Royal London St. Paul’s setzte das britische Kult-Label auf die Kleinsten und machten diese mit ihren Designs ganz groß. Die Kollektion reicht von klassischen Looks bis hin zu verspielten Kreationen mit Rüschen, kombiniert mit Applikationen.

Bunt. Beim Designer-Label „House of iKons“ steht die Vielfalt im Vordergrund, und wie bei den vorherigen Shows waren auch diesmal wieder Models mit unterschiedlichem Hintergrund, Größe und Alter zu sehen.