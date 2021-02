Zum Nachstylen

Keine Frage, blaue Denim-Jeans werden immer einen Platz in unserem Herzen haben. Doch diesen Frühling erhält der Klassiker ein Update – und Stars wie Bella Hadid rocken den Trend bereits!

Als Alternative zu Blau oder Schwarz, tragen Fashionistas jetzt braune Jeans. Von Schokolade bis Karamell ist alles dabei. Das Beste daran: Sie lassen sich ausgezeichnet kombinieren und sind im Alltag immer eine stilsichere Wahl. Die Jeans in der Trendfarbe gibt es in vielen unterschiedlichen Schnitten. Besonders stylisch wirkt eine Jeans im 80s-Stil mit geradem Bein und hohem Taillenbund. Aber auch Skinny-Jeans erleben mit Brauntönen ein Comeback, wie Bloggerin Sincerelyjules beweist. Sie trägt dazu einen verspielten Pulli, Hut und Loafers.

Leo Print ist out! Jetzt kommt…

Leo Print ist out! Jetzt kommt… Cow Print! Ab der nächsten Frühlings-Saison heißt es „muhhhhh“.

Dieser Jeans-Schnitt macht am glücklichsten

Dieser Jeans-Schnitt macht am glücklichsten Der Cut, der Frauen selbstbewusster und glücklicher macht.

Es ist an der Zeit, die Garderobe wintertauglich zu machen. Oe24 Plus verrät Ihnen, welche Trendteile unbedingt im Kleiderschrank Platz haben sollten und welche Wintermode dieses Jahr gehen muss.

10 Mode Must-Haves für den Winter Es ist an der Zeit, die Garderobe wintertauglich zu machen. Oe24 Plus verrät Ihnen, welche Trendteile unbedingt im Kleiderschrank Platz haben sollten und welche Wintermode dieses Jahr gehen muss.

So stylen Sie braune Jeans

Es gibt endlos viele Möglichkeiten, eine braune Jeans zu stylen. Sie passt zum Beispiel hervorragend zu Schwarz-Weiß-Essentials und gibt ihnen einen erfrischenden Touch. Super edel wirken braune Hosen aber auch im All-over-Look oder zu anderen Naturtönen, wie Beige oder Cremeweiß.

Bei Jeans-Schnitten im 80s-Look sollte immer darauf geachtet werden, dass die Taille betont, und nicht versteckt wird. Kombinieren Sie sie deshalb am besten mit einem Cropped Top oder einem Oberteil, das Sie in den Bund stecken können. Mit einem edlen Taillengürtel, klobigem Goldschmuck und einem Blazer wird der Look abgerundet.