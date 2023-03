Die schönsten & schrillsten Looks der Oscar Afterparty

Nach der Party ist vor der Party! Denn die legendäre Vanity Fair Aftershow Feier ist nach der Verleihung der goldenen Statuen das zweitwichtigste Event des Abends. Und dafür wirft sich ganz Hollywood ein zweites Mal in Schale.

Die Oscar-Verleihung 2023 war noch im vollen Gang, da erschienen bereits die ersten Hollywood-Stars auf dem Teppich der legendären Vanity Fair Oscar After-Party. Ganz Hollywood versammelt sich dafür im Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, wo der legendäre blaue Teppich Jahr für Jahr nochmal ausgerollt wird und auf die atemberaubenden (und manchmal skurrilen) Looks wartet.

Nominierte, Gewinner:innen, Schauspieler:innen, Regisseur:innen und Kreative feiern die ganze Nacht die Filmbranche und die frisch ausgezeichneten Preisträger:innen (Apropos: das waren die schönsten Looks der Oscar-Verleihung). Und dafür, wechseln die geladenen Stars natürlich auch schnell nochmal ihre Garderobe. Nach den großen Abendroben der Gala, ist die Vanity Fair Party vor allem für spektakuläre Partylooks bekannt.

Doch samt Stylisten und Designer-Team greifen so manche Stars daneben. Nachstehend zeigen wir Ihnen die besten und schlimmsten Looks der Vanity Fair Oscar Party 2023.

Das sind die bestangezogenen Stars der Oscar-Aftershow-Party

Das sind die Stars mit den schrillsten Looks der Oscar-Aftershow-Party