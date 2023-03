Oscars 2023: Best-Dressed und die Flops

Oscars 2023: Best-Dressed und Flop-Styles

Die internationale Presse ist sich einig: Rihanna in ihrem Leder-Look von Alaia und Cate Blanchett in Louis Vuitton holten sich die diesjährige Trophäe für die besten Modeauftritte bei den Oscars. Dicht gefolgt von Cara Delevingne in einem Traum in Karminrot von Elie Saab und Oscar-Abräumerin Michelle Yeoh in Dior Couture. Nicole Kidman setzte auf Armani Privé und ging damit auf Nummer Sicher: An der floralen Kreation gibt es nichts auszusetzen. Ebenso bezaubernd: Ana de Armas in Louis Vuitton und Arielle-Darstellerin Halle Bailey in einem türkisen Look von Dolce & Gabbana.

Best-Dressed der Oscars 2023

Über das Ziel hinausgeschossen hat Florence Pugh in ihrem punky Look von Valentino Couture: Das Style-Experiment mit Hot Pants zu Riemchen-Plateaus ging daneben. Sigourney kassierte für schlecht sitzendes Pailettenkleid Minuspunkte, Elizabeth Banks verschwand in ihrer Volumen-Robe und Zoe Saldana kam im Nachthemd.

Die Flop-Looks des Abends

Das Kleid selbst versucht aus diesem Style-Fiasko auszubrechen. Chanel erwies Michelle Williams mit dieser tantigen Kreation keinen guten Dienst Weaver im Wühltisch-Look Lilly Singh hat die Nickelodeon Kids' Choice Awards mit den Oscars verwechselt Hier passen weder Farbe noch Proportionen: Rooney Mara in Vintage Alexander McQueen Hotpants zum Plateau? Von uns ein klares No! Molly Sims im billigen Boudoir-Look Manche Style-Experimente kann man getrost sein lassen. Sofia Carson im Disney-Desaster Zu viel Drama, Melissa!

