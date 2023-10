× Crocs-Cowboyboots: Sind das die hässlichsten Schuhe aller Zeiten?

Die Plastiksandalen kennt jeder. Auch unter den Stars feiern die Schuhe ein stylisches Comeback - Emily Ratajkowski und Justin Bieber sind bereits Fans. Nun bringt das Unternehmen ein ungewöhnliches Modell auf den Markt.

Cowboystiefel sind der Modetrend der Stunde. Diesen Herbst gibt es sie in allen möglichen Varianten: Mit und ohne Absatz, Kniehoch oder als Ankle-Boots, und seit Neuestem auch in Plastik. Denn der US-Schuhhersteller Crocs startet mit einem eher ungewöhnlichen Modell in die kalte Jahreszeit: Ab dem 23. Oktober bringt das Unternehmen Cowboystiefel auf den Markt.

Crocs Cowboyboots

Zum sogenannten "Croctober" enthüllte das Unternehmen die neuen Crocs-Modelle mit einem Hauch von Western-Flair: die "Crocs Classic Cowboy Boots". Die schwarz glänzenden Stiefel sind Silber verziert und haben Sporen an der Schnalle. Die der Marke typischen Löcher im Schuh dürfen natürlich auch nicht fehlen.

© Crocs Inc. ×

Das Unternehmen teilte mit, man erfülle damit einen Wunsch aus der Crocs-Fangemeinde. "Seit Jahren hat sich die Begeisterung für einen von Crocs inspirierten Cowboystiefel aufgebaut und eine echte Fan-Bewegung in den sozialen Medien ausgelöst", heißt es in der Mitteilung.

Deutlich teurer als die Clogs

Die Schuhe werden sowohl für Männer als auch für Frauen angeboten und kosten 120 Dollar. Damit ist das Schuhmodell deutlich teurer als die normalen Crocs-Sandalen, die bei rund 50 Dollar liegen. Ob das neue Modell in Kürze von Stars und Sternchen als Fashion-Statement getragen wird bleibt abzuwarten. Allzu wetterfest sind die Schuhe durch die Löcher jedoch nicht...