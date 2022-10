× 2023 setzt man auf XXL-Ohrringe

In der kommenden Saison darf es an den Ohren ruhig etwas gewagter sein.

Style. Creolen sind schon seit jeher begehrt. Allerdings trug man sie meist in der dezenten Variante. Heute setzt man auf die XXL-Version des Ohrrings.

Was große Modelabels wie Tom Ford, Tory Burch oder Halpern in diesem Jahr auf den Laufstegen in New York, Paris oder London schon vorgemacht haben, wird in der kommenden Frühjahr/Sommer-Saison zum absoluten Trend: Maxi-Ohrringe in allen erdenklichen Varianten.

Ob glitzernde Christbaumkugeln oder XXL-Creolen mit Paillettenbesatz – Hauptsache groß! Models wie Bella Hadid und Emily Ratajkowski verbinden den auffälligen Schmuck auch gerne mit Basic-Kleidung.