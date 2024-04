Zickenkrieg? Deshalb pfiff Schwiegertochter auf Victoria Beckhams Geburtstag

Am Wochenende feierte Victoria Beckham ihren 50. Geburtstag. Mit dabei waren freilich alle "Spice Girls", BFF Eva Longoria und alle vier Kinder. Doch ein wichtiges Familienmitglied fehlte - und im Netz wird heftig über ihre Abwesenheit spekuliert.

Victoria Beckham feierte ihren 50. Geburtstag mit einer wilden Party in London. Zahlreiche Hollywoodstars, ihre ehemaligen "Spice Girls"-Kolleginnen und ihre gesamte Familie folgten ihrer Einladung in den Privatclub "Oswald's". Nur von einer fehlte jede Spur: Schwiegertochter Nicola Peltz Beckham schwänzte die Fete.

Nicola Peltz Beckham fehlt bei Victoria Beckhams 50. Geburtstag

Seit ihrer Hochzeit mit Brooklyn Peltz Beckham, Victoria und Davids ältesten Sohn, halten sich die Gerüchte um einen Zickenkrieg zwischen Victoria Beckham und Nicola Peltz Beckham hartnäckig. Ausgerechnet bei deren großer Geburtstagsparty fehlte das Model nun.

Nicola Peltz Beckham schien währenddessen Zeit mit ihrer Großmutter zu verbringen. "Meine Welt in meinen Armen", schrieb das Model am Samstag in ihrer Instagram-Story und teilte eine Aufnahme, die sie in inniger Umarmung mit ihrer Oma zeigte.

2022 heiratete Nicola Peltz den ältesten Beckham-Spross Brooklyn.

Geburtstagsgrüße an Schwiegermutter

Doch von einem Zickenkrieg war keine Rede. Die Ehefrau von Brooklyn Beckham teilte nämlich in einer weiteren Story Geburtstagsgrüße nach London. "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Schwiegermutter @victoriabeckham. Ich bin so traurig, dass ich nicht in London bin, um mit dir zu feiern! Alles Liebe von mir und meiner Oma, ich vermisse euch alle!", schrieb sie zu einem Familienporträt der Beckhams, dass bei der Geburtstagsfeier entstanden ist.

Die 29-Jährige und ihre Oma pflegen ein sehr inniges Verhältnis. Nicolas Großmutter war sogar ihre Trauzeugin bei der starbesetzten Hochzeit mit dem Beckham-Sohn im April 2022. Weil die Braut ein Kleid von Valentino - und eben keine Robe von Designerin Victoria Beckham trug - begann die Gerüchteküche zu brodeln. Doch der Familienzoff dürfte (zumindest laut Instagram) jetzt endgültig vorbei sein.