So viel Geld würde eine Mutter für ihre Hausarbeit bekommen

Die teuersten Geschenke von Promi-Eltern an ihre Kids Jedes Jahr fragen wir uns aufs Neue, was wir den Kindern in unserem Leben zu Weihnachten schenken sollen. Im besten Fall, schreiben sie eine Wunschliste an das Christkind - mit einigermaßen erschwinglichen Vorschlägen. Doch die Wunschlisten der Promi-Kids sind Luxus-pur.