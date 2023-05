× Die beliebtesten Geschenke zum Muttertag

Der Muttertag nähert sich mit großen Schritten. Am Sonntag feiern wir alle Mamas, Bonusmamas Omas und Tanten. Obwohl das Leben teurer geworden ist, legen viele Österreicher:innen großen Wert auf den Tag der Mamas, um Danke zu sagen.

Der Muttertag, der ursprünglich aus den USA stammt, wird heute in vielen Ländern und an unterschiedlichen Tagen begangen. In Österreich wird er seit 1924 immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Heuer wird der "besten Mama der Welt" am 14. Mai gedankt. Dabei zählen Blumen und Zierpflanzen zu den beliebtesten Geschenken. Sie sind Sympathieträger, die Dankbarkeit und Wertschätzung oft besser ausdrücken können als Worte.

Ausgaben zum Muttertag

Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Mindtake Research geben die heimischen Konsument:innen heuer durchschnittlich 72 Euro für Muttertags-Geschenke aus. Blumen bzw. Pflanzen zählen für 36 Prozent der Befragten zum Nummer eins Muttertags-Präsent.

© Getty ×

Wiener schenken am liebsten Rosen, Orchideen und Tulpen zum Muttertag

Obwohl das Leben teuer geworden ist, lassen sich viele solche familiären Anlässe nicht nehmen und sind großzügige Schenker. Zwei von drei Wienern haben vor, dieses Jahr zum Muttertag gleich viel wie im Vorjahr auszugeben. Knapp ein Viertel (23 Prozent) will das Budget erhöhen, jeder Zehnte reduzieren. Mit 49 Millionen Euro an Geschenkeinkäufen ist der Muttertag ein wichtiger Umsatzbringer für den Handel - knapp hinter den Oster-Ausgaben (55 Millionen Euro) und etwas vor dem Valentinstag (45 Millionen Euro).

Blumen, Süßes & Selbstgemachtes zum Muttertag

Bei den Geschenken bleiben Klein und Groß den Klassikern treu. Jeder Zweite schenkt zum Muttertag Blumen, am beliebtesten sind Rosen, Orchideen und Tulpen. Aber auch mit Schokolade und Pralinen oder einem Duft wird gerne eine Freude gemacht. Beliebt sind zusätzlich auch Selbstgemachtes und das Verschenken von gemeinsamer Zeit - etwa in Form von Ausflügen, Restaurantbesuchen oder Gutscheinen für Unternehmungen, wie Urlaub, Kino oder Theater.

Geschenke-Ranking:

Blumen/Pflanzen: 54 Prozent Süßigkeiten/Schokolade/Pralinen: 23 Prozent Selbstgemachtes (gebastelt, gekocht, gebacken): 16 Prozent Restaurantbesuche: 16 Prozent Parfüm/Kosmetika/Körperpflegeprodukte: 15 Prozent Gutscheine für Unternehmungen (z.B. Urlaub, Kino oder Theater): 15 Prozent

Die beliebtesten Muttertagsblumen

Der Blumenstrauß zählt zu den Klassikern unter den Muttertagsgeschenken. Beliebt sind in diesem Jahr pastellige Blumensträuße mit zarten Rosa- und Lila-Tönen, aber auch starke Farben wie Magenta sind gefragt. Das Ranking der beliebtesten Blumen wird von Rosen angeführt, es folgen Orchideen und Tulpen. Auch Hortensien, Krokusse, Narzissen und Sonnenblumen sind beliebt. Als Alternative zu teureren Rosenbouquets greifen vor allem jüngere Kunden zu Blumen bis 30 Euro - oder schenken langlebige Topfpflanzen oder Küchenkräuter.