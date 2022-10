Persönlichkeit. Authentizität. Power. Natürlichkeit. Das sind nur vier der Attribute, die sich das Organisationsteam von Mission Austria rund um Inhaberin und Mastermind Kerstin Rigger von den Kandidat:innen wünscht.

„Wir möchten junge Menschen in ihrem Werdegang dahingehend unterstützen, dass sie ihr Potential erkennen und mit beiden Beinen fest im Leben stehen,“ so Kerstin Rigger über ihre Initiative mit Mission Austria, „wir freuen uns, Persönlichkeiten kennen zu lernen und sie bei ihrem Vorhaben etwas zu bewegen, supporten zu dürfen. Und eines ist uns besonders wichtig, eine natürliche Ausstrahlung die keiner Filter bedarf! 90-60-90 war gestern, darum geht es schon lange nicht mehr.

© MissionAustria_Highres ×

Wir möchten unsere Miss und unseren Mister auch nachhaltig nach dem Amtsjahr begleiten und weiter mit ihnen zusammenarbeiten. Egal wohin es sie zieht. Wir haben ein großes Netzwerk, das wir national und international zum Thema Praktikumsplätze, Weiterbildungen etc. aufmachen können. Eines ist uns allerdings wichtig: die beiden sollen einen ungefähren Plan für ihr Leben haben und sich auch selbst dafür engagieren. Das ist die Natürlichkeit von der wir sprechen, coole Persönlichkeiten, die nicht den kurzfristigen WOW-Effekt suchen.“

Ab sofort können die Bewerbungen auf www.mission-austria.at hochgeladen werden. Die Voraussetzungen: eine österreichische Staatsbürgerschaft, Social-Media Affinität, gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch von Vorteil, Körpergröße mindestens 1,70m, Alter zwischen 20 und 28 Jahren.

„Wir haben schon einige tolle Bewerbungen erhalten und werden bald den Castingtermin, der nächstes Jahr für alle Bewerber:innen in Wien ist, bekanntgeben. Wir freuen wir uns auf eine großartige Wahl zu Miss und Mister Austria in unserer Bundeshauptstadt“, so Kerstin Rigger.