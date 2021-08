Tänze zu bekannten Liedern, lustige Clips und interessante Trends – das und noch vieles mehr findet man auf der weltweit bekannten Social Media App TikTok. Doch TikTok ist auch eine Anlaufstelle für Mode- und Fashion-Trends. Die sogenannte TikTok Fashion erfreut sich an großer Beliebtheit.

Wir verraten Ihnen, welche Kleidungsstücke bei den TikTok Stars im Moment ganz besonders beliebt sind.

Baggy Jeans

Diese Hosen erinnern stark an die 2000er. Egal ob Utility, Comfy oder Business – „Baggy“Jeans sind trendy. Außerdem steht bei diesem Trend natürlich der Komfort ganz vorne. „Baggy“ Hosen sind gemütlich, praktisch und sehen einfach gut aus.

Cut-Out Tops

Cut-Outs sind T-shirts, Pullover oder Sweatshirts, die durch kleine und raffiniert platzierte Ausschnitte ausgezeichnet sind. Sie sind in fast allen Farben erhältlich, besonders im Trend liegen aber die Varianten in Schwarz und Grau. Die Aus- und Einschnitte können in Größe und Form variieren und verleihen dem Outfit das gewisse „Etwas“.

Ovale Sonnenbrillen

Auch dieses Mode-Accessoire stammt aus den 2000er Jahren. Bei ovalen Sonnenbrillen gilt: je schmäler desto besser. Viele TikTok Stars und Mode-Fans tragen diese Sonnenbrillen – übrigens auch im Haus oder bei bewölktem Himmel. Das spricht für die Beliebtheit dieser Brillen.

Faltenröcke

Die ikonischen Faltenröcke sind zurück! Schon in einigen Filmen – unter anderem Mean Girls – wurde diese Art von Rock präsentiert. Jetzt feiert der Faltenrock auf TikTok sein Comeback.

Tie-Dye

Die bunten Farben, schönen Muster und die Einzigartigkeit der Kleidungsstücke sorgen dafür, dass Tie-Dye immer noch im Trend liegt. Auf TikTok findet man immer wieder Videos von den stylischen T-Shirts, Röcken oder Pullovern und sogar Anleitungen wie man selbst Tie-Dye Kleidungsstücke kreieren kann.

Buchstabenkette

Viele TikTok Stars tragen sie: die Buchstabenkette. Dabei handelt es sich um eine filigrane Kette, die einen kleinen Buchstaben als Anhänger hat. Dieser Buchstabe kann für den eigenen Namen oder den Namen eines Partners stehen. Besonders beliebt ist diese Kette in Gold!

Das ist sie also - die TikTok Fashion! Mit diesen Kleidungsstücken und Accessoires liegen Sie voll im Trend.