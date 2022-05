Countdown zur Met Gala 2022

Die Crème de la Crème der A-Prominez-Stars bereitet sich auf die Met Gala in New York vor.

Montagabend sind die Augen der Mode-Fans wieder auf das “Metropolitan Museum of Art” in New York gerichtet. Nach zwei Jahren des pandemiebedingten Umbruchs findet die Met-Gala wieder ganz traditionell am ersten Montag im Mai statt. Dabei wird die Crème de la Crème der A-Prominez wieder ihre spektakulärsten Looks auf dem roten Teppich präsentieren.

An Anthology of Fashion

Jedes Jahr gibt es ein neues Motto, an dem sich die Entwürfe der Red-Carpet-Looks orientieren. Das Thema in diesem Jahr lautet: „In America: An Anthology of Fashion”. Es geht also um die Geschichte der Mode in Amerika und auch der vorgegebene Dresscode “Gilded Glamour” lehnt sich daran an. Und die Chancen stehen gut, dass sich Amerikas bekanntester Reality-Star Kim Kardashian (41) als Marylin Monroe am Red Carpet präsentieren wird. Grund für diese Annahme ist ein Museumsbesuch von Kim und Neo-Boyfriend Pete Davidson (28) im „Ripley’s Belive it or not“ – genau dem Museum, welches Marilyn Monroes berühmtes 4,5 Millionen Euro Kleid ersteigert hat und aktuell ausstellt.

Spektakuläre Looks und Rekord-Spenden

Das Mega-Event, das in der Fashion-Branche auch als die “Oscars der Mode” bezeichnet wird, versammelt jährlich Designer:innen, Models, Schauspieler:innen, Sänger:innen und Co., um die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung im Metropolitan Museum of Art in New York zu zelebrieren – unter der Schirmherrschaft der US-amerikanischen Vogue. Auch Charity steht im Vordergrund, da immer Spenden für das im Museum verankerte “Costume Institute”, in dem immer die Mode-Ausstellungen gezeigt werden, gesammelt werden. In 2019 wurden rekordverdächtige 19 Millionen US-Dollar an Spenden eingenommen.

