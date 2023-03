Mit diesem einfachen Make-Up-Trick zum Hollywood Glow

Make-Up-Artistin Mary Phillips jetet mit ihrem Star-Klientel Hailey Bieber, Kendall Jenner und Jennifer Lopez um die Welt um ihnen für die größten Veranstaltungen den perfekten Make-Up Glow zu zaubern. Die besondere Technik welche sie bei den Stars anwendet verspricht den perfekten Glow.

Mary Phillips gehört zu den gefragtesten Make-Up-Artists in der A-Liga Hollywoods. In ihrem Telefonbuch finden sich Namen wie JLo, Kendall Jenner oder Bestie Hailey Bieber. Nun ist sie auch unter die TikToker gegangen und sorgte dort über Nacht für mehrere Millionen Klicks: In ihrem allerersten Posting verrät sie nämlich den geheimen Make-Up-Trick, den sie beim Schminken ihrer VIP-Kundschaft anwendet.

Underpainting

Die Technik, auf die Mary Phillips schwört, ist zwar ungewöhnlich, aber keineswegs kompliziert: Couturing und Highlighter werden aufgetragen, bevor die Foundation (eine möglichst leichte) und anschließend das Rouge als zweite bzw. dritte Schicht folgen. Damit betont sie die Struktur des Gesichtes und hebt die Wangenknochen auf besonders subtile Art und Weise hervor: "Für mich macht das einfach mehr Sinn! Es ist als ob man das Gerüst, das unter die Haut liegt, zum Vorschein kommen lässt. Das Contouring und der Highlighter sind die Knochen und die Haut ist die Foundation", erklärt sie. Philips arbeiten mit cremebasierten Countouring-Produkten oder Bronzern auf Wangenknochen, Stirn und Nase. Anschließend wird alles penibel verblendet. Highlighter kommt auf den höchsten Punkten ihres Gesichts und Concealer wird unter den Augen und um die Nase herum aufgetragen, bevor die Foundation folgt. Rouge auf den Wangen und dem Nasenrücken sorgt abschließend für frische Akzente.

Beauty-Aficionada Hailey Bieber schwört auf diese Technik und zollt der Urheberin Tribut: “the Mary P contour trick forever”, schreibt sie.

Schritt für Schritt

Mary Phillips teilt ihre VIP-Methode mit der Welt und macht vor, wie jeder den Red-Carpet-Look von Gigi & Co. hinbekommt. Wer die Reihenfolge der eigenen Make-Up-Routine überdenkt und sich auf as Profi-Experiment einlässt, wird mit einem natürlich frischen Glow belohnt.