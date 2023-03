Blac Chyna zeigt sich ohne Filler

Blac Chyna teilte ihren Weg zurück zu einem fillerfreien Gesicht.

Reality Star und Erotik-Sternchen Blac Chyna (34) erkannte sich selbst nicht mehr im Spiegel: Nach unzähligen Beauty-Treatments weichte ihr Erscheinungsbild schon zu stark von der Natur ab. Mitte März kündigte sie auf Instagram an, dass sie wieder zurück zu ihrem alten Ich will und die Filler auflösen lässt: "Ich lasse mir Filler aus meinen Wangen entfernen, denn es ist nun genug. Es muss alles raus! So einfach ist das", sagte sie. "Zurück zu den Basics. Ehrlich gesagt, habe ich diesen Look satt, er ist einfach nicht schmeichelhaft, er entspricht nicht meinem Aussehen. Es hat mein Gesicht total verändert." Seither nimmt Angela - so Blac Chynas echter Name - ihre Fans via Social Media mit in die Beauty-Ordination, wo ihre Ärztin tranchenweise Fillerschichten entfernt.

© www.instagram.com/blacchyna/

Weg zurück zum Ich

Weg vom boxy Look: Blac Chyna zeigt sich, nachdem die ersten Schichten Filler aufgelöst wurden. Insbesondere entlang der Kinnlinie merkt man die Veränderung.

Anfang des Monats verriet sie, dass sie sich auch gefährliche Silikon-Shots aus ihrem Po und auch Brustimplantate entfernen ließ. Die Veränderugen, die sie in jungen Jahren vornehmen ließ bereut sie heute: "Ich bin bereit, wieder zu Angela zu werden. Blac Chyna ist Blac Chyna. Ich habe das Gefühl, dass ich da rausgewachsen bin, und es ist Zeit für eine Veränderung."