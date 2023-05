Jahrtausendalte Strategien: So gelingt Anti-Aging ganz ohne Eingriff!

Der Wunsch nach Jugendlichkeit wird seit Anbeginn der Menschheit gehegt – Anti-Aging-Konzepte gibt es deshalb auch schon sehr lange. Entdecken Sie die jahrtausendealten, verjüngenden Ayurveda-Strategien, die den Körper blitzschnell zum Jungbrunnen machen.

Das Streben nach Jugendlichkeit hat dazu geführt, dass „Anti Aging“ zu einem gesellschaftsprägenden Massenphänomen geworden ist. Unter „Anti Aging“ verstehen die meisten Menschen moderne, kon­tem­po­räre (medizinische) Maßnahmen und Hightech-Strategien, die den Alterungsprozess verlangsamen, die Vitalität und die Fruchtbarkeit erhalten oder das Erscheinungsbild der Haut optimieren. Dabei ist die heutige Anti-Aging-Medizin vermutlich eine Fortsetzung eines jahrtausendealten Phänomens – denn der Wunsch nach Jugendlichkeit besteht eigentlich schon seit Anbeginn der Menschheit.

„Rasayanas“ – verjüngende Mittel

Seit über 2.000 Jahren verfügt etwa die ­traditionelle altindische Heilkunde „Ayurveda“ über Konzepte zur Bewahrung von Jugendlichkeit und mentaler sowie physischer Stärke – sogar im fortgeschrittenen Alter. Ein spezifischer Bereich, der als „Rasayana“ (wörtlich übersetzt: „die Bahn der Vitalität oder Üppigkeit“) bezeichnet wird, vereint verjüngende Mittel und Maßnahmen. Dazu zählen z. B. pflanzliche Substanzen oder Anti-Aging-Therapieverfahren, Praktiken und Übungen aus dem Yoga.

Pflanzliche, ayurvedische Rasayanas

Viele Heilkräuter kommen in der altindischen Heilkunst zur Optimierung des Wohlbefindens zum Einsatz. Als „Rasayanas“, also verjüngende Mittel bekannt sind insbesondere Ashwagandha, Brahmi oder Shatavari . Diese drei Pflanzen steigern nicht nur die Vitalität, sondern verfügen auch über „adaptogene Eigenschaften“ – das heißt: sie können dem Körper helfen, sich an Stress und Belastungen anzupassen. Durch diese Rasayanas wird die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress erhöht und das allgemeine Stressniveau reduziert. Somit wird der Alterungsprozess aufgehalten, denn chronischer Stress kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken und die Alterung beschleunigen.

© Getty Images Rasayanas heißen die ayurvedischen Maßnahmen zur Erhaltung oder Förderung der Jugendlichkeit. ×

Die Top Anti-Aging-Pflanzen

Ashwagandha

Auch Schlafbeere oder indischer Ginseng genannt, ist nicht nur eines der am meisten geschätzten Verjüngungsmittel der ayurvedischen Medizin, sondern zudem eines der besten Mittel zur Stärkung des Nervensystems. Zum Einsatz kommt der indische Ginseng zur Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems wie Schwindel oder Schlaflosigkeit, zur Verbesserung der Gedächtnisleistung, bei Appetit- und Verdauungsschwäche, Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, bei sexueller Schwäche oder bei Infektanfälligkeit und Immunschwäche.

Brahmi (Bacopa monnieri L.)

Die Pflanze ist auch als „Indisches Wassernabelkraut“ bekannt. Es bedeutet so viel wie „Schöpfer des Universums“, was auf den hohen Stellenwert der Heilpflanze im Ayurveda deutet. Die Heilpflanze soll den Intellekt stärken und die geistigen Leistungen verbessern. Verwendet wird Brahmi auch bei nervösen Zuständen, Konzentrationsstörungen und hoher Stressbelastung. Geeignet ist das Heilkraut zudem bei Obstipation (Anm.: Verstopfung), Blähungen, schmerzhafter Regelblutung, Schwächezuständen und bei Haarausfall.

Shatavari (Asparagus racemosus)

Wirkt nicht nur verjüngend, sondern ist auch eine wichtige Pflanze für das weibliche Fortpflanzungssystem. Wörtlich übersetzt heißt es „einhundert Männer besitzend“, was auf die enorme Kraft als Aphrodisiakum hindeuten soll. Besonders geläufig ist der ayurvedische Einsatz bei Kinderwunsch. Mögliche Anwendungsbereiche sind neben unerfülltem Kinderwunsch auch Blasenentzündung, Brustentzündung, Nervosität, Konzentrationsschwäche, Schmerzen sowie allgemeine Schwäche.

Die yogischen Rasayanas

Auch Yoga wird – wie anfangs erwähnt – als ayurvedisches Rasayana betrachtet, das Körper und Geist in Balance bringt. Die Yoga-Übungen (Asanas) fördern die allgemeine körperliche Gesundheit, halten den Körper beweglich, wirken sich positiv auf das Immunsystem, den Stoffwechsel sowie das Verdauungs- und das Nervensystem aus. Durch die Yogapraxis baut man Stress ab: Muskelverspannungen werden gelöst, man lernt aber auch, sich auf den gegenwärtigen Moment zu fokussieren, Achtsamkeit zu entwickeln und zu entspannen, was wiederum den Alterungsprozess verlangsamt. Darüber hinaus wird die mentale Klarheit verbessert – durch das bewusste Ausführen der Übungen, aber auch durch Meditationstechniken sowie Atemübungen.

Yogischer Schlaf

Bedeutend für die Verjüngung des Körpers und den Erhalt einer jugendlichen Gesundheit ist ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf. Daher wirkt insbesondere „Yoga-Nidra“, eine Technik der tiefen Entspannung und des bewussten Schlafs als wirksame Anti Aging-Maßnahme. Abgesehen von Yoga-Nidra gibt noch weitere Yogaübungen die als verjüngend gelten wie beispielsweise der herabschauende Hund, die stehende Vorwärtsbeuge, der Krieger oder der Kopfstand. Sie alle fördern die Durchblutung, dehnen sowie stärken den Körper und können darüber hinaus die Energie im Körper ausgleichen.