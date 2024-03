× Fürstin Charlène überrascht mit neuer Frisur beim Rosenball

Total out? Meghan Markle macht Skinny Jeans wieder zum Trend Lange Zeit waren sie in Vergessenheit geraten, plötzlich als "out" abgestempelt und in die hinterste Ecke unserer Kleiderschränke verbannt worden. Doch nun holen wir sie endlich wieder hervor: die Skinny Jeans. Meghan Markle zeigt uns, wie wir die umstrittene Hose in jedem Alter stylen.