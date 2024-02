× Enthüllt: Claudia Schiffer verrät ihr Beauty-Geheimnis

Alle Stars haben bekanntlich kleine Geheimnisse, um ihre natürliche Schönheit noch hervorzuheben. Jetzt offenbart Claudia Schiffer ihr absolutes Beautygeheimnis.

In den 90er Jahren gehörte Claudia Schiffer zu den erfolgreichsten Supermodels. Doch noch immer ist die 53-Jährige auf den Laufstegen von Versace und Co. vertreten und so schön wie zu ihren besten Karrierezeiten. Dafür tut das Topmodel auch so einiges. In einem Interview verrät Claudia Schiffer jetzt ihren Geheimtipp für ein frisches Aussehen.

Claudia Schiffers Beauty-Trick

Im Interview mit der deutschen „Vogue“ verrät das Model, dass ihr Natürlichkeit besonders wichtig ist. Von der Ernährung bis zur Hautpflege kommen bei Claudia Schiffer nur natürliche Inhaltsstoffe in Frage. Hinter ihrem strahlenden Aussehen steckt vor allem ein gesundes Leben und die richtige Ernährung. Tägliches Training, Ballett und eine ausgewogene Ernährung stehen bei der Beauty am Tagesprogramm. Doch ein gesunder Lebensstil allein ist nicht für das makellose Auftreten verantwortlich.

Jetzt enthüllt Claudia Schiffer ihren Beauty-Trick: Schiffers Beauty-Geheimtipps sind Infrarotsaunen und Infrarotdecken, um ihren Körper durch Schweiß zu entgiften. "Dadurch fühle ich mich gut, und wenn ich mich gut fühle, denke ich, dass ich auch gut aussehe", verrät das Model im Interview.

Infrarotlicht für ein strahlendes Aussehen

Infrarotlicht hat tatsächlich viele Vorteile. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Sauna gibt es bei der Infrarot-Sauna schwarze Kanäle, aus denen das Infrarotlicht kommt. Dieses Licht geht tief unter die Haut und wärmt uns von Innen nach Außen. Dadurch kommen unsere Zellen in Vibration und öffnen sich. So werden dann unter anderem Mikroplastik, Schwermetalle und Co. ausgeschwemmt. In der normalen Sauna schwitzt man dagegen fast nur Wasser aus. Die Infrarot-Sauna wirkt auf die Haut allgemein sehr beruhigend und hemmt Entzündungen, vor allem bei Akne im Gesicht und am Rücken ist das hilfreich.

Außerdem beeinflusst das rote Licht unsere Stimmung positiv. Die Sonne strahlt sowohl UV-Strahlen als auch Infrarotstrahlen aus. Die UV-Strahlen sind für uns und unsere Haut nicht gut – die Infrarot-Strahlen dagegen sind die, die uns dieses gute Gefühl geben, dass wir in der Sonne haben.