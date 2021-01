Der Bob bleibt uns auch 2021 erhalten. Allerdings wird die Frisur kantiger, akkurater und exakter. „Blunt“ bedeutet so viel wie „stumpf“ oder „gerade“. Aber auch „schonungslos“ und „unverblümt“ und mit diesen Worten lässt sich die neue Trendfrisur wohl am besten beschreiben. Der "Blunt Bob" wirkt wie mit einem Lineal geschnitten und zeichnet sich durch gerade Kanten und Kinnlänge aus. Die Trendfrisur brilliert vor allem mit glatten Haaren. Frauen mit sehr dünnen Haaren könnten mit dieser Frisur eine Lösung gefunden haben: Der "Blunt Bob" hält was er verspricht: Volumen und Charakter.



Am besten steht der "Blunt Bob" Frauen mit ovalen oder eckigen Gesichtszügen. Wenn Sie von Natur aus mit glatten Haaren gesegnet sind, ist der Blunt Bob die ideale Frisur – sie müssen ihn nicht einmal mehr stylen. Wie Sie den Blunt Bob tragen wollen, bleibt ganz Ihnen und Ihrem Friseur überlassen. Ob mit Pony oder ohne, Mittel- oder Seitenscheitel. Lassen Sie sich einfach beraten und finden Sie heraus, was zu Ihrer Gesichtsform passt.

3. Chopppy Cut

Auch hier heißt es „back to the roots" und wir suchen unsere Vorbilder in der Vergangenheit. In den 70er-Jahren perfektionierte Jane Fonda den rockigen Undone-Look. Heute tun es ihr zahlreiche Models und Influencer – unter ihnen die Mailänderin und Blogger-Ikone Chiara Ferragni – gleich. „Choppy“ bedeutet so viel wie „abgehackt“, „wechselhaft“ und „bewegt“. Treffender könnte man den fransigen Stufenschnitt nicht beschreiben. Während Fonda den Look als kinnlangen Bob trug, wird 2021 der Trend immer mehr auf lange Haare umgemünzt. Das Haar wird fransig geschnitten, mit sanften Abstufungen, die nicht sofort auffallen. Dadurch fällt das Haar weicher und wirkt voluminös. Um den Ganzen die richtige Lässigkeit zu verleihen, werden meist die noch Spitzen kräftig ausgedünnt.



Wem steht's?