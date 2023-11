Die Top-20 Black Friday Beauty Deals 2023

Schnappen Sie sich die heißesten Beauty-Deals am Black Friday! Wir verraten die größten Ersparnisse auf Top-Marken.

Der Black Friday rückt immer näher und lockt mit unwiderstehlichen Beauty-Deals, die diesen Monat speziell für österreichische Kundinnen erhältlich sind. Aber auch schon in den Tagen vor dem großen Rabatt-Tag locken die Top-Brands mit attraktiven Schnäppchen.

In einer Welt voller Glamour und Pflege öffnet der Black Friday die Tore zu einem Universum voller Schönheit und Wohlbefinden. Von luxuriösen Hautpflegeprodukten bis hin zu verführerischen Düften – die Auswahl ist so vielfältig und faszinierend wie die Schönheitsrituale selbst. Nutzen Sie die Chance, Ihre Beauty-Routine mit Top-Produkten zu veredeln, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen.

Wir stellen Ihnen die 20 besten Schnäppchen und Deals aus dem Bereich „Beauty“ vor. Wir haben dabei darauf geachtet, die Produkte mit den größten Ersparnissen, sowie die am besten bewerteten Produkte und einige heruntergesetzte Bestseller herauszusuchen.

Die besten Black Friday Angebote für Hautpflege

Perricone MD Vitamin C Ester Daily Brightening and Exfoliating Peel – Jetzt für 28,95 €, 65% Rabatt, Sie sparen 53,50 €

© LOOKFANTASTIC

Das Vitamin C Ester Daily Brightening and Exfoliating Peel von Perricone MD ist eine sanfte Peeling-Lotion, die abgestorbene Hautschüppchen entfernt und die Haut strahlend und ebenmäßig hinterlässt.

The Glowing Skin Starter Kit von BEAUTY BAY – Jetzt für 19,50 €, 50% Rabatt, Sie sparen 19,50 €

© Beauty Bay

Das Glowing Skin Starter Kit von BEAUTY BAY ist Ihr Starterpaket für strahlende Haut. Es enthält alles, was Sie für ein leuchtendes Aussehen benötigen: Reinigungsgel, Toner, Feuchtigkeitspflege und ein Öl-Serum.

Soothing & Barrier Support Serum – Jetzt für 15,71 €, 23% Rabatt, Sie sparen 4,69 €

© The Ordinary

Das Soothing & Barrier Support Serum bietet eine Multi-Aktiv-Lösung zur Reduzierung von Hautirritationen und unterstützt die Wiederherstellung der Hautbarriere, wodurch Rötungen gemindert werden.

Skincare Superstars von BEAUTY BAY – Jetzt für 58,45 €, 10% Rabatt, Sie sparen 6,55 €

© Beauty Bay

Die Limited Edition Skincare Superstars Box von BEAUTY BAY enthält 15 unverzichtbare Pflegeprodukte, um Ihre Haut über die Feiertage optimal zu pflegen. Ein wahres Must-Have für Skincare-Fans.

Die besten Black Friday Angebote für Make-up

Flower Garden feuchtigkeitsspendender Lipgloss von Eveline Cosmetics – Jetzt für 5,46 € mit dem Code BLACK, 40% Rabatt, Sie sparen 3,64 €

© Notino

Der Lipgloss Flower Garden von Eveline Cosmetics sorgt für ein perfektes Finish der Lippen. Er spendet Feuchtigkeit, ist vegan und unterstreicht die natürliche Schönheit Ihrer Lippen.

Bigger, Brighter Eye Tricks von Charlotte Tilbury – Jetzt für 80,50 €, 30% Rabatt, Sie sparen 34,50 €

© Charlotte Tilbury

Erleben Sie magische Augenblicke mit dem Bigger, Brighter Eye Tricks Kit von Charlotte Tilbury. Dieses Set enthält eine Luxus-Palette, die Eyes to Mesmerise Creme-Lidschatten und die Full Fat Lashes Mascara für strahlend schöne Augen.

Airbrush Flawless Glow Kit von Charlotte Tilbury – Jetzt für 91,70 €, 30% Rabatt, Sie sparen 39,30 €

© Charlotte Tilbury

Erzielen Sie in wenigen Minuten einen makellosen, strahlenden Teint mit dem Airbrush Flawless Glow Kit von Charlotte Tilbury. Dieses Set umfasst den Wonderglow Face Primer, die Airbrush Flawless Foundation und den Magic Away Liquid Concealer für einen perfekten Teint.

Urban Decay All Nighter Double Dose Duo Set – Jetzt für 39,95 €, 20% Rabatt, Sie sparen 10,00 €

© LOOKFANTASTIC

Setzen Sie Ihr Make-up perfekt in Szene mit dem legendären All Nighter Setting Spray von Urban Decay. Dieses Set beinhaltet zwei Originalgrößen des Fixiersprays für einen makellosen Look, der bis zu 16 Stunden hält.

Die besten Black Friday Angebote für Haarpflege

Pureology Hydrate Shampoo Conditioner and Color Fanatic Hair Gift Set – Jetzt für 56,95 €, 40% Rabatt, Sie sparen 38,00 €

© LOOKFANTASTIC



Schenken Sie Ihrem trockenen Haar sofortige Hydratation und Glanz mit dem Pureology Hydrate Geschenkset. Mit einem Mix aus Salbei, Grüntee und Jojoba-Extrakt wird das Haar revitalisiert.

Mermade Hair - The Wave Kit 32mm – Jetzt für 55,60 €, 00% Rabatt, Sie sparen 55,62 €

© Beauty Bay

Kreieren Sie mühelose Wellen mit dem 32 mm-Pro-Waver von Mermade Hair, dem Kultfavoriten für gewellte Haare. Das Set enthält alle notwendigen Accessoires für seidige Wellen und hält sie mit einem Seidenkissenbezug über Nacht geschmeidig.

Olaplex Daily Essentials Duo – Jetzt für 46,80 €, 20% Rabatt, Sie sparen 11,70 €

© Beauty Bay

Genießen Sie jeden Tag einen Good Hair Day mit dem Olaplex Daily Essentials-Duo, bestehend aus einem Shampoo und Conditioner, das Spliss und Frizz bekämpft und geschädigtes Haar repariert.

Die besten Black Friday Angebote für Düfte und Körperpflege

Comme une Evidence Eau de Parfum von Yves Rocher – Jetzt für 32,50 €, 50% Rabatt, Sie sparen 32,50 €

© Yves Rocher

Finden Sie Ihr perfektes Gleichgewicht mit Comme une Evidence, einem Duft, der die grüne Frische von Veilchenblättern und die warmen Noten von Moos und Patschuli vereint. Eine harmonische Duftkomposition, die Momente der Klarheit einfängt.

Yves Saint Laurent Black Opium Eau de Parfum Spray – Jetzt für 46,07 €, 39% Rabatt, Sie sparen 29,30 €

© parfumdreams

Erleben Sie mit Black Opium von Yves Saint Laurent eine Fusion aus betörender Vanille, Patschuli und Zeder, gepaart mit der Energie von Kaffee und den sanften Noten von Jasmin und Birne. Dieses Parfum verspricht eine Aura voller Geheimnisse und Weiblichkeit.

Hemp Hand Protector von The Body Shop – Jetzt für 8,00 € mit dem Code BF25, 25% Rabatt, Sie sparen 2,67 €

© The Body Shop

Die ultimative Rettung für trockene Hände. Dieser Hand Protector bietet bis zu 96 Stunden Feuchtigkeit und schützt dank der Kraft von Hanfsamenöl und Fair Trade Shea Butter.

Cherries & Cheer Body Butter von The Body Shop – Jetzt für 19,00 € mit dem Code BF25, 25% Rabatt, Sie sparen 6,33 €

© The Body Shop

Verwöhnen Sie Ihre Haut mit der limitierten Cherries & Cheer Body Butter. Genießen Sie den festlichen Duft und die reichhaltige Pflege, die Ihre Haut 96 Stunden lang mit Feuchtigkeit versorgt.

Die besten Black Friday Angebote für Beauty-Gadgets

ISSA™ 3 Silikon-Schallzahnbürste – Jetzt für 99,00 €, 53% Rabatt, Sie sparen 110,00 €

© FOREO Sweden

Entdecken Sie mit der ISSA™ 3 eine neue Art des Zähneputzens. Als weltweit erste Silikon-Schallzahnbürste bietet sie ein einzigartiges hybrides Bürstenkopfdesign für eine umfassende Mundpflege. Mit 16 Intensitätsstufen und einer Akkulaufzeit von unglaublichen 365 Tagen pro Ladung sorgt die ISSA™ 3 für ein revolutionäres Putzerlebnis und ein gesundes Lächeln.

UFO™ 2 Gesichtsbehandlungsgerät – Jetzt für 159,00 €, 52% Rabatt, Sie sparen 170,00 €

© FOREO Sweden

Erleben Sie eine Gesichtsbehandlung, die Ihnen in nur 2 Minuten zu Hause ein Spa-ähnliches Erlebnis bietet. Das UFO™ 2 Gerät kombiniert Thermo-Therapie, Kryo-Therapie, LED-Lichttherapie und T-Sonic™ Massage, um Ihre Hautpflegeroutine zu revolutionieren. Passend zu den eigens entwickelten UFO™ aktivierten Masken, sorgt das Tool für strahlende Haut und tiefe Hydratation.

HigherDOSE V3 Infrarot Saunadecke – Jetzt für 400,00 €, 40% Rabatt, Sie sparen 269,00 €

© Current Body

Erleben Sie die wohltuende Tiefenentspannung mit der HigherDOSE V3 Infrarot Saunadecke, die Ihre Haut zum Strahlen bringt und den natürlichen Entgiftungsprozess des Körpers aktiviert. Genießen Sie die Vorteile einer Sauna in der Bequemlichkeit einer Decke, erhöhen Sie die Wärmeenergie Ihres Körpers und unterstützen Sie die Muskelregeneration.

Silk'n Infinity 400,000 – Jetzt für 160,00 €, 39% Rabatt, Sie sparen 103,00 €

© Current Body

Entdecken Sie die neueste Technologie für permanente Haarreduzierung mit dem Silk'n Infinity 400,000. Ideal für alle Hauttöne und die meisten Haarfarben, bietet dieses Gerät eine Haarreduktion um bis zu 92%. Genießen Sie eine Ganzkörperbehandlung in weniger als 20 Minuten und profitieren Sie von der schmerzfreien und effektiven eHPL-Technologie.

Welche Beauty-Marken haben dieses Jahr die besten Black Friday Deals?

In der Welt der Beauty-Deals gibt es klare Sieger, wenn es um den Black Friday geht. Welche Marken haben dieses Jahr die besten Deals parat? Hier ist unser Ranking, von unschlagbaren Rabatten bis hin zu soliden Angeboten:

FOREO Sweden: Bekannt für ihre innovativen Beauty-Gadgets, bietet FOREO Sweden eine Palette von Produkten, die von der Hautpflege bis zur oralen Hygiene reichen, oft mit tiefen Rabatten bis zu 65% während des Black Fridays. CurrentBody: Eine Anlaufstelle für Beauty-Technologie, von Haarentfernungsgeräten bis hin zu Anti-Aging-Innovationen. Einige Produkte sind bis zu 55% reduziert. LOOKFANTASTIC: Diese Marke ist ein Paradies für Skincare-Fans, die auf der Suche nach hochwirksamen Seren und Peelings mit Vitamin C und anderen kraftvollen Inhaltsstoffen sind. Rabatte bis zu 50% erhältlich. BEAUTY BAY: Hier finden Sie eine umfassende Auswahl an Hautpflegekits und Einzelprodukten, die alles von täglicher Feuchtigkeitspflege bis hin zu gezielten Behandlungen abdecken. Rabatte bis zu 50% erhältlich. Yves Rocher: Bietet ein exquisites Sortiment an Düften und Körperpflegeprodukten, das von klassisch bis modern reicht, mit vielen Rabatten bis zu 50%. Charlotte Tilbury: Eine Top-Destination für Make-up, die nicht nur glamouröse Looks, sondern auch Hautpflegeprodukte für eine strahlende Basis anbietet. Es gibt Rabatte von bis zu 30% auf viele Produkte. Notino: Bis zu 30% Rabatt auf eine breite Palette von Beauty-Produkten, von Düften bis hin zu Make-up. The Body Shop: Ideal für diejenigen, die nach ethisch hergestellten und natürlichen Körper- und Hautpflegeprodukten suchen. 25% Rabatt auf viele Produkte mit dem Code BF25. Parfumdreams: Hier finden Sie eine breite Auswahl an Düften und Kosmetikprodukten mit verführerischen 22% Rabatt auf fast das gesamte Sortiment. The Ordinary: Für den gesamten Monat gibt es 23% Rabatt auf alle Produkte, was es einfach macht, in wissenschaftlich fundierte Hautpflege zu investieren.

Sichern Sie Sich die besten Black Friday Deals

Der Black Friday öffnet die Türen zu einem Universum voller Beauty-Schätze, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Beauty-Fans können sich über eine Vielzahl an Angeboten freuen, die von luxuriösen Düften bis hin zu innovativen Hautpflegeprodukten reichen.

Doch zögern Sie nicht zu lange, denn die besten Deals sind schnell vergriffen. Nutzen Sie die Gelegenheit, Premium-Beauty-Produkte zu erstaunlichen Preisen zu ergattern. Es ist die perfekte Zeit, um sich selbst zu verwöhnen oder sich auf das Weihnachtsshopping vorzubereiten – mit den besten Black Friday Beauty-Angeboten, die es gibt.