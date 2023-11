Black Friday 2023: Die 15 besten Angebote, bei denen Sie bis zu 75 Prozent sparen können

Der Black Friday 2023 steht vor der Türe. Egal ob Elektronik, Mode oder Kosmetik – bei diesen Angeboten können Sie bis zu 75 Prozent sparen.

Das Shopping-Event des Jahres, der Black Friday 2023, steht vor der Türe. Welche Angebote und Aktionen aus den Kategorien Elektronik, Mode und Kosmetik sich wirklich lohnen, verraten wir hier. Außerdem: Diese Tipps helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten und gleichzeitig die besten Schnäppchen zu finden.

Wer eine größere Anschaffung plant, Weihnachtseinkäufe erledigen will oder noch einen Gutschein bei einem großen Online-Shop hat, sollte sich die Sonderangebote am Black Friday 2023 nicht entgehen lassen. Denn im Rahmen des größten Shopping-Events des Jahres gewähren fast alle Händler satte Rabatte, locken mit zeitlich begrenzten Aktionen oder bieten Limited Editions zu günstigen Preisen an. Hier finden Sie alle Infos zum großen Rabatt-Tag.

Woher kommt der Black Friday?

Es ist nicht ganz klar, woher der Name Black Friday stammt. Zwei Erklärungen sind jedoch besonders populär: Der erste Ansatz geht davon aus, dass die Bezeichnung auf die schwarzen Zahlen des umsatzstarken Tages zurückzuführen ist. Eine zweite Erklärung besagt, dass der Name auf den großen Andrang bei Geschäften am Tag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving zurückgeht. Die vielen Fahrzeuge und Personen, die dann unterwegs sind, sollen von Weitem wie eine große, schwarze Masse wirken.

Wann ist der Black Friday 2023?

Traditionell findet der Black Friday jedes Jahr am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest statt. Da dieses jährlich am vierten Donnerstag im November gefeiert wird, fällt der Black Friday 2023 auf den 24. November. Einige Deals sind jedoch schon vor dem Rabatt-Tag verfügbar. Egal, ob Sie sich selbst eine Freude machen möchten oder noch passende Geschenke für Weihnachten suchen: Es lohnt sich, sich schon vor dem eigentlichen Datum online umzuschauen.

Wie lange dauert der Black Friday 2023?

Wie lange die Black Friday-Rabatte gültig sind, variiert von Händler zu Händler. Einige Shops bieten nur 24 Stunden lang besondere Aktionen an, während andere den Black Friday zu einer ganzen Black Week ausdehnen oder sogar noch einen Cyber Monday daran anschließen. Am besten informieren Sie sich vorab über den konkreten Aktionszeitraum Ihrer Lieblings-Online-Shops.

Black Friday 2023: Die perfekte Shopping-Liste

Damit Sie die langen Schlangen vor den Geschäften beim Einkaufen vermeiden können, haben wir die besten Angebote aus den Kategorien Elektronik, Mode und Kosmetik für Sie zusammengestellt. Alle Produkte sind jetzt online erhältlich und können bequem von zuhause aus bestellt werden.

Die 5 größten Elektronik-Schnäppchen

Die 5 besten Mode-Deals

Die 5 besten Kosmetik-Angebote