Das verrät die Position eines Pickels über die Gesundheit

An der Stirn, auf der Wange, am Kinn – die kleinen Biester tauchen nicht nur in der Pubertät immer wieder auf. Face Mapping verrät, was die Position eines Pickels über die Gesundheit aussagt.

Wenn man morgens vor dem Spiegel immer wieder von lästigen Pickeln begrüßt wird, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass etwas mit dem Körper oder der Psyche nicht in Ordnung ist. Laut Ayurveda-Heilkunst und Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) lässt sich das Gesicht in verschiedene Zonen aufteilen, die Rückschlüsse auf das allgemeine Wohlbefinden und sogar speziell auf die Funktionsweise einzelner Organe zulassen. Teilweise können aber auch Hormone, Ernährung oder Krankheiten eine Rolle spielen können. Was die Position eines Pickels im Gesicht bedeuten kann Was verursacht Pickel an der Stirn?

Pickel im Stirnbereich können auf Probleme im Verdauungssystem hindeuten. Lebensmittelunverträglichkeiten, Toxine und eine zu fettige oder zuckerhaltige Ernährung können sich in diesem Bereich bemerkbar machen. Auch Schlafmangel oder zu viel Stress können sich in Form von Unreinheiten in erster Linie auf der Stirn zeigen. Was verursacht Pickel an den Augenbrauen? Verstecken sich Pickel zwischen den Augenbrauen, können übermäßiger Alkoholkonsum oder Nierenprobleme dahinter stecken. Sprießen Pickel dagegen direkt über der Augenbraue, ist das Immunsystem angeschlagen. Was verursacht Pickel auf der Nase? Laut TCM ist die Nase das Herzstück unseres Gesichts, und soll auch genau mit diesem Organ verbunden sein. Wenn um die Nasenpartie Pickel entstehen, kann das mit dem Blutdruck zusammenhängen. Zu viel Fleisch, scharfes Essen, Salz, Kaffee und Alkohol können an dieser Stelle zu Hautproblemen führen. Was verursacht Pickel auf der Wange? Die Wangen sollen direkte Schlüsse auf die Atmungsorgane zulassen. Sind deine Lungen beispielsweise mit verschmutzter Luft, Rauch oder Allergieauslösern belastet, soll sich das mit entsprechenden Unreinheiten auf den Wangen abzeichnen. Was verursacht Pickel um den Mund und am Kinn? Unreinheiten rund um den Mund sind typisch für Schwankungen im Hormonhaushalt. Besonders in der zweiten Hälfte des Zyklus kann es bei Frauen verstärkt zu Pickeln in diesem Bereich kommen. Am Kinn kann sich dagegen bemerkbar machen, wenn Magen oder Dickdarm durch eine unausgewogene Ernährung verstimmt sind.