Catrice x Kaviar Gauche

Funkeln wie eine Eisprinzessin!

Dass Glitzer nicht gleich Kitsch bedeuten muss, zeigt die aktuelle Kooperation zwischen Catrice und den Designern von Kaviar Gauche. Die Limited Edition begeistert mit funkelnden Texturen und Finishes, die trotz viel Bling-Bling luxuriös und edel wirken. In der Pressed Pigment Palette etwa finden sich neben den Glitzer-Eyeshadows auch matte Nuancen für einen harmonischen, nicht zu übertriebenen Look. Aber auch wer statt den Lidern lieber Wangen oder Lippen betont, wird in der Serie fündig werden.

Kaviar Gauche Pressed Pigment Palette von Catrice um 8,99 Euro.