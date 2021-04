Blogger-Haare, ganz easy

Keine Geduld für Lockenstab und Glätteisen? Kein Problem! Die neuen Wellen-Tools sind echte Stying-Helden.

Beachwaves sind gekommen um zu bleiben - egal ob es gerade draußen schneit oder tropisches Klima herrscht. Von der Front Row bis hin zur Mikro-Influencerin ist der Look prägend für die Generation Instagram. Das Problem für viele: Wie bekomme ich die Balance aus Locken-Definition und Lässigkeit hin? Zu akkurat darf das Styling nicht ausfallen, aber ein gewisses Maß an Symmetrie und Regelmäßigkeit sollte schon sein. Hinzukommt die richtige Technik. Mit dem Glätteisen Locken zu stylen bedarf viel Übung, mit dem Lockenstab kann die Frisur – Strähne für Strähne – eine Weile in Anspruch nehmen. Die Lösung für alle, die es morgens eilig haben: Welleneisen!

Entspannter Glamour im Handumdrehen

Die neuen Styling-Tools erleichtern das Ondulieren der Mähne, indem sie – wie ein Kreppeisen – gleichmäßige Locken ins Haar zaubern. Für den perfekten Blogger-Look setzt man das Eisen ab Ohren-Höhe an und lässt die Spitzen aus. Wie bei allen Hitzetools ist auch hier eine Hitzeschutz Pflicht.

In 5 Minuten fertig

Das Remington Proluxe 4-IN-1 Welleneisen lässt sich im Handumdrehen verstellen und kann vier unterschiedliche Looks kreieren: Von dichten Wasserwellen über romantische Mermaid-Waves oder Beachwaves bis hin zu natürlichen Wellen. Die flexiblen Einstellungen erlauben es, verschiedene Styles auszuprobieren. Im Test überzeugt es dank kurzer Aufladezeit, einfacher Handhabung dank kühler Spitze und hervorragendem Styling-Ergebnis. Die Locken halten sogar noch am nächsten Tag! Auch das extralange Kabel ist ein Pluspunkt. Um 49,99 Euro.

© Remington ×

Hingucker am Frisiertisch

Der Mermaid Pro Waver ist ein zuckerlpinker Eyecatcher im Badezimmer. Das Welleneisen ist in zwei Größen zu haben (32mm bzw. 25mm Stabdruchmesser). Um 63,50 Euro.

© mermadehair.co.uk ×

Schonendes Styling

Das BaByliss Pro Curling Iron 2269TTE Welleneisen punktet mit 5 Hitzeeinstellungen und Glanz-Boost. Besonders praktisch ist der integrierte Schutzständer. Um 55,90 Euro.