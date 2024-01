× Auf diese günstigen Beauty-Produkte schwört Sarah Jessica Parker

Die Schauspielerin Sarah Jessica Parker ist nicht nur in der Mode eine Stilikone. Auch ihre Beauty-Lieblinge laden zum Nachmachen ein, denn sie sind unschlagbar günstig.

Seit ihrer Rolle als Carrie Bradshaw in der Kultserie "Sex and the City" gilt Sarah Jessica Parker als Stilikone. Auch in der Hautpflege können wir uns einiges von der Schauspielerin abschauen. Für ihr jugendliches Strahlen setzt die 58-Jährige nicht auf Botox und teure Anti-Aging-Cremes, sondern auf Hautpflege die preislich zwischen 20 und 30 Euro liegt. Wir stellen vier ihrer Lieblingsprodukte vor, die wir uns alle leisten können.

SJPs Beauty-Lieblinge

RoC Multi Correxion Hydrate + Plump Augencreme & Feuchtigkeitscreme

Als Markenbotschafterin des Labels RoC steht Sarah Jessica Parker natürlich auch hinter den hypoallergenen Formulierungen und integriert diese in ihre tägliche Beauty-Routine. Neben der Augencreme ist die Schauspielerin auch ein Fan der Feuchtigkeitscreme. Dem "HELLO! Magazine" erzählt sie: "Die RoC Hydrate and Plump Daily SPF Feuchtigkeitscreme ist toll, wenn ich arbeite und zum Auffrischen nach dem Mittagessen. Sie ist auch sehr hilfreich für Visagisten, weil sie sich gut verteilen lässt und hilft, dass das Makeup nicht verrutscht – und sie enthält einen Sonnenschutz."

La Roche-Posay Toleriane Sensitive Fluid

Die Schauspielerin setzt auch auf Apotheken-Pflege. Einer ihrer Lieblingsseren ist das Sensitive Fluid von La Roche-Posay. Bevor sie Markenbotschafterin für RoC wurde, benutzte sie ausschließlich dieses Produkt. Im Interview mit "Today" sagte die Schauspielerin, dass sie die leichte Textur des Fluids liebe, da es besonders für empfindliche Haut gut geeignet ist. Trotz seiner leichten Textur versorgt das Fluid die Haut bis zu 48 Stunden lang intensiv mit Feuchtigkeit.

© Getty Images ×

Tancho Tique Hair Dressing

Off-Duty trägt Sarah Jessica Parker ihr Haar am liebsten in einem klassischen Dutt. Für das Styling setzt sie - wie viele ihre Star-Kollegen - auf den natürlichen Wachsstift von Tancho. Er besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen auf pflanzlicher Basis und verleiht dem Haar ein glänzendes Finish. Der in Japan hergestellte Wachsstift hat einen beruhigenden Duft nach Lavendel und schon ein kleiner Klecks reicht aus, um fliegende Haare in den Griff zu bekommen.