Ballfrisuren selber machen: Das sind die schönsten Looks

Das Ballkleid steht bereits, die passenden Schuhe sind gefunden – jetzt fehlt nur noch eins: Die perfekte Ballfrisur. Wir zeigen die schönsten Frisuren zum Nachstylen.

Wien ist seit jeher bekannt für seine legendäre Ballsaison an exklusiven Locations. Mehr als 400-mal heißt es heuer „Alles Walzer“, wenn wir uns in den schönsten Ballsälen der Stadt einfinden. Dieser Anlass bietet die perfekte Möglichkeit sich wieder einmal schick zu machen und glamourös gestylt auszugehen. Doch es bleibt nicht immer genug Zeit, sich vom Profi stylen zu lassen. Wir zeigen, wie Sie eine gelungene Ballfrisur ganz einfach selber machen können.

Die Top Ballfrisuren zum Selberstylen

Glamouröse Wellen

Glamouröse Wellen. © Getty Images ×

Für das Haarstyling greifen Sie am besten zu einem großen Lockenstab, um das perfekte Volumen zu erzielen. Teilen Sie das Haar in kleine Abteilungen und formen Sie Strähne für Strähne eine natürliche Wellenbewegung. Diese Wellen werden über den ganzen Kopf mit einer Drehbewegung in die Spitzen gezogen. Zum Schluss werden die geformten Wellen mit einem groben Kamm durchfrisiert und am Oberkopf werden die Haare mit einem Seitenscheiten zurückfrisiert und mit Spangen fixiert.

Tipp: Die Locken sollten vom Gesicht weg nach hinten eingedreht werden. Das sorgt für extra Glam und für den perfekten Rahmen des Gesichtes.

Edle Hochsteckfrisur

Edle Hochsteckfrisur. © Getty Images ×

Um den Haaren für die Hochsteckfrisur das nötige Volumen zu verleihen, sollten Sie vorher grob gelockt werden und anschließend mit einer Borstenbürste aufgelockert werden. Teilen Sie danach das Haar in zwei Abteilungen: eine am Oberkopf und eine am Hinterkopf. Kämmen Sie die Haare am Hinterkopf streng nach oben und legen Sie den Zopf am Ende in eine Schlaufe. Teilen Sie im Anschluss den Oberkopf in der Mitte und legen Sie ihn durch den Zopf mit der Schlaufe. Zum Schluss festziehen und alles mit Schiebespangen fixieren.

Eleganter Up-Do

Eleganter Up-Do. © Getty Images ×

Kämmen Sie die Haare kräftig durch. Binden Sie anschließend die Haare zu einem Pferdeschwanz und bändigen Sie abstehende Baby-Haare mit einem Haarspray. Verwenden Sie eine Duttkissen und fixieren Sie am Ende die Haare mit einem Haargummi. Teilen Sie im Anschluss die abstehenden Enden in zwei Teile, flechten Sie diese und fixieren Sie die Haare wieder mit einem Haargummi. Ziehen Sie die Haarpartien rund um das Duttkissen und stecken Sie die Enden unter den Zopf. Befestigen Sie die Frisur zum Schluss mit Spangen und Haarspray.

Styling-Freshup mit Dyson am Wiener Opernball

Damit Sie unbeschwert die Nacht am Wiener Opernball durchtanzen können, sorgt „Dyson“ mit einem attraktiven Styling-Corner im Vorraum des Mahlersaals. Hier können sich die Ball-Besucherinnen immer wieder in kurzen Sessions ihre Frisuren auffrischen lassen und sich somit die ganze Nacht glamourös fühlen.