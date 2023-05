Achselhaare: Diese Stars brechen die Körperhaar-“Regeln”

Wann, wie oft und wie sich jede:r seine Körperbehaarung entfernt, sollte lang kein Thema mehr sein. Das gilt vor allem für Achselhaare, wie diese Stars mit ihren Body-Hair-Positivity beweisen.

Das Thema der weiblichen Körperbehaarung ist eines, das uns anscheinend immer begleiten wird. Und das, obwohl Haare völlig natürlich sind, und sich schon seit den 60ern viel bezüglich Entstigmatisierung getan hat. Und auch als vor einigen Jahren Körperbehaarung wieder voll im Trend lag, waren viele verwundert, denn: Haare, die einfach so wachsen, sollten wohl nicht als angesagt gelten, damit sie sich akzeptabel anfühlen. Obwohl natürlich alles, was dazu beiträgt, dass sich Frauen in ihrer eigenen Haut wohlfühlen, eine gute Sache ist.

Rachel McAdams setzte Statement für Achselhaare

Die Hollywood-Schauspielerin Rachel McAdams sorgte kürzlich für Aufregung, als sie darum bat, dass alle Bilder eines Magazin-Fotoshootings nur “minimal” retuschiert werden – einschließlich ihrer Achselhaare. “Bei diesem Shooting trage ich sexy Unterwäsche”, verriet sie. “Aber ich habe zwei Kinder bekommen. Das ist mein Körper, und ich denke, es ist wichtig, das in der Welt zu reflektieren.”

Achselhaare rasieren – ja oder nein?

Auch die jüngere Generation geht mit gutem Beispiel voran. Laut einer aktuellen Studie aus UK hat beinahe jede vierte Frau unter 25 Jahren aufgehört, sich die Achseln zu rasieren. Aber dieses längst überfällige Infrage-Stellen der gesellschaftlichen Normen für weibliche Schönheit wäre ohne die Frauen, die sich gegen die Konventionen stellen, nicht möglich. Um das Thema weiter zu befeuern, rücken wir weibliche Stars ins Rampenlicht, die sich für ihre Achselhaare nicht schämen, indem sie unrasiert in der Öffentlichkeit auftreten.

Diese Stars tragen Achselhaare - mit Stolz