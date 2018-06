Elizabeth T. Spira im MADONNA-Talk

Roswitha, 54-jährige Verkäuferin, suchte im Vorjahr in der Sendung von Elizabeth T. Spira „einen Lebenspartner bis zum Ende unserer Tage. Ich bin nicht so fürs Wechseln.“ Sie sehnte sich nach einem Mann, der eine Beziehung ernst nimmt und sie auch gerne heiraten würde. Dank der Liebesg’schichten und Heiratssachen ging der Wunsch der Innsbruckerin in Erfüllung: „Das Leben ist viel schöner zurzeit!“ Roswitha ist eine der Kandidatinnen und Kandidaten, die in der Auftaktsendung der aktuellen Staffel, die traditionell einen Rückblick auf erfolgreiches Liebeswerben, aber auch gescheiterte Beziehungsversuche bietet, vorgestellt werden (16. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2).

Publikums-Hit. Spira kuppelt, heißt es auch in diesem Sommer wieder. Bereits zum 22. Mal in Folge präsentiert die Quotenkönigin des ORF im Juli und August in ihren Sendungen einsame Herzen, Menschen auf der Suche nach einem Lebenspartner. Im vergangenen Jahr verfolgten bis zu 1,225 Millionen Seherinnen und Seher die ORF-Kuppelshow. In den bisher 212 Folgen der Liebesg’schichten und Heiratssachen wurden 1.043 Singles porträtiert und vorgestellt, mindestens 212 von ihnen fanden ihr Liebesglück. Insgesamt 46 Paare gaben einander das Jawort, darunter fünf gleichgeschlechtliche Paare, die ihre Partnerschaft auch offiziell eintragen ließen. Zudem erblickten vier Liebesg’schichten-Babys das Licht der Welt. „Zumindest wissen wir von diesen vier Babys, wir haben ja nicht mehr zu allen Kandidaten Kontakt“, verrät Spira.



Kuppelboom. Von Bauer sucht Frau (ATV, RTL) über die diversen Varianten von Bachelor und Bachelorette (RTL) bis hin zum Nacktdating im Paradies (Puls 4, Pro 7) – Kuppelshows erleben im TV einen absoluten Boom. Und die ungekrönte Königin unter Amors Boten ist Spira. In den zuschauerschwachen Sommermonaten beschert sie dem ORF ein Millionenpublikum. Ihre Liebesg’schichten und Heirats­sachen belegen auch in den Hitparaden mit den Jahresquoten Spitzenplätze. Meist nur geschlagen von Österreich heute und Zeit im Bild, Skirennen und Fußballübertragungen, Wahlsendungen, dem Neujahrskonzert und der Opernballeröffnung.

Privatleben. Spiras Geheimnis ist das Zuhören. Sie tritt bei den Interviews selbst nicht in Erscheinung, ist in keiner einzigen Einstellung im Bild zu sehen, stellt ihre Fragen aus dem Off. Dafür zeigt sie die Kan­didaten in deren gewohnter Umgebung, der eigenen Wohnung oder bei einem Spaziergang in der Umgebung. So entsteht nicht nur der Eindruck einer gewissen Privatheit, sondern auch eine Art Vertrauen – zwischen den Protagonisten der Sendung und den Zuschauern zu Hause vor den TV-Schirmen. Außerdem kommen die Kandidaten aus einer Lebenswelt, die dem Fernsehpublikum vertraut erscheint.



Ehrliches Leben. Ähnlich funktioniert das auch bei Bauer sucht Frau. Der Kölner Medienexperte Prof. Dr. Jo Groebel kommentiert das in einem Interview zur RTL-Version so: „Bei Bauer sucht Frau wird noch das wahre Leben gezeigt, da ist noch nicht das Getue vorhanden, das manchen Menschen auf die Nerven geht. Es befriedigt die Sehnsucht nach ehrlichen Lebensformen und geht zurück zur Natur und somit zu unseren Wurzeln.“





Privatleben. Spira findet ihr Publikum dann auch quer durch alle Gruppen, egal ob alt oder jung, ob ländlich oder urban, ob Frau oder Mann, ob mehr oder weniger gebildet. Anders lassen sich die Topquoten nicht erklären. Nur Sendungen, die in der Bevölkerung möglichst breit punkten, erzielen Spitzenwerte. Auch Bauer sucht Frau zählt bei ATV zu den Topformaten. Liebesg’schichten-Macherin Spira fürchtet nur eines: zu heiße Sommerabende. Denn dann sind Schwimmbäder und Ba­deseen, Heurige und Gastgärten ihre ­Konkurrenz. Nicht immer gelingt dann der Sprung über die Millionen-Quoten-Hürde …