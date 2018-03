Das sind die Blog-Stars 2018

Die digitale Branche befindet sich stets im Wandel, genau wie deren Protagonisten, zu denen vor allem auch die Blogger zählen. Hinter jedem erfolgreichen Blog steckt harte Arbeit und um diese zu würdigen, rief MADONNA den Blogger Award ins Leben. Dieser fand am Mittwochabend bereits zum vierten Mal statt.

Netz-Stars 2018

Die Wiener Sofiensäle verwandelten sich dafür in eine trendige Party-Location, Viviane Geppert führte charmant durch den Abend und die Gewinner strahlten um die Wette. Influencerin des Jahres wurde Tatjana Kreuzmayr, You­tuber Nummer eins ist Michael Buchinger und die Siegerin in der Kategorie Cooking heißt Catrin Neumayr. DariaDaria wurde in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet, Riccardo Simonetti wurde zum "Entertainer of the Year" gekürt - beides Spezialkategorien. Die Rubrik 'Fashion' konnte Nina Wrodnigg mit ihrem Blog „You Rock my Life“ für sich entscheiden, Beauty-Bloggerin des Jahres wurde Gohar Saleem ("Gohar Beauty"). Jenny Magin überreichte den Award in der Kategorie "Mom" an Christina Tropper von "Einer schreit immer". Zur Newcomerin des Jahres wurde Laura Zöhrer ("LaeLae Life") gewählt, Jules Vogel ist die Siegerin des "Lifestyle"-Votings.

Diashow Blogger Award 2018: Die Gewinner © M. Gruber Die Gewinner auf der Award-Bühne. © M. Gruber Gewinnerin in der Kategorie Influencer: Tatjana Kreuzmayer. Den Award überreichten MADONNA Chefredakteurin Daniela Schimke und Natalie Kreuzmayer, die Schwester der Siegerin.

© M. Gruber Tatjana Kreuzmayer © M. Gruber Gewinnerin in der Kategorie Influencer: Tatjana Kreuzmayer. Den Award überreichte MADONNA-Chefredakteurin Daniela Schimke und Natalie Kreuzmayer, die Schwester der Siegerin. © M. Gruber Food-Blogger Catrin Neumayr (Cooking Catrin) freut sich über den Award . © M. Gruber Bernd Schlacher überreichte Catrin Neumayr die Siegerurkunde. © M. Gruber Jules Vogel gewann in der Kategorie Lifestyle. Die Laudatio hielt Christian Sturmayr. © M. Gruber Kult-Autor Thomas Brezina überreichte Kult-Youtuber Michi Buchinger seine Siegertrophäe. © M. Gruber Michi Buchinger wird von Red Bull nach Prag eingeladen. © M. Gruber Austro-Influencer der ersten Stunde; Michi Buchinger und Madeleine Alizadeh räumten jeweils einen Preis ab. © M. Gruber Eine Bühne voller "Beauties": Bloggerin Merve Dalgic (2015 wurde sie als Top-Bloggerin ausgezeichnet) überreichte Gohar Saleem ihre Urkunde. © M. Gruber Gohar Saleem © M. Gruber MADONNA Herausgeberin Jenny Magin gratulierte Christina Tropper zum Award in der Kategorie "Mom". © M. Gruber Franziska Knuppe kürte Riccardo Simonetti zum "Entertainer of the Year". © M. Gruber Bloggerin und Freundin Jaqueline Scheiber aka Minus Gold mit der Gewinnerin in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ - Daria Daria (Madeleine Alizadeh). © M. Gruber Daria Daria (Madeleine Alizadeh) © M. Gruber Kathi Schmalzl von „The Daily Dose“ gratulierte ihrer Freundin Nina Wrodnigg (You Rock my Life) zum Award in der Kategorie Fashion. © M. Gruber Rose May Alaba kürte Laura Zöhrer (LaeLae Life) zur Newcomerin des Jahres. 1 / 18