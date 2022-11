Weißer Engel für den roten Teppich

Alessandra Ambrosio zog am Dienstag in Los Angeles alle Blicke auf sich.

Bei der Eröffnung des Brazilian Film Festival im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles waren am Dienstag alle Augen auf Alessandra Ambrosio gerichtet. Das 41-jährige Model präsentierte sich am roten Teppich mit einem weißen, bodenlangen Kleid mit sehr tiefem Ausschnitt und einem seitlichen Schlitz am Bein.

© Getty Images

Der einstige Victoria’s-Secret-Engel kombinierte das Kleid mit einem goldenen Kettengürtel und silbernen High Heels.