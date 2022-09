Victoria Swarovski verrät ihr Figur-Geheimnis

Die 29-Jährige erklärt, wie sie es schafft, ihren Traumbody in Form zu halten.

Um ihr Gewicht zu halten, nimmt Swarovski so einiges auf sich. „Im Gegensatz zu meiner Schwester, muss ich wirklich unfassbar viel trainieren und auch auf meine Ernährung achten.“ Sonst nehme sie sofort zu, verrät die Schönheit im Gespräch mit „Bild“. Täglich eine Stunde Laufen oder Ausdauertraining auf dem Rad, danach folgt eine Stunde Bauch, Beine und Po im Fitnesscenter. Auch Pilates liebt die Moderatorin, Krafttraining hingegen nicht so sehr. Viel mehr liegt ihr Fokus auf ihr Eigengewicht. Nach einer Corona-Erkrankung habe sie den Sport reduzieren müssen, schön langsam aber erhole sie sich von den Strapazen.

Genauso streng wie ihr Trainingsplan, ist auch ihr Ernährungsplan. Morgens und abends ernährt sie sich flüssig. In der Früh startet sie mit Vitamin-Juice, Ginger-Shot, Orange-Juice und Kaffee, abends trinkt sie immer Eiweiß-Shakes. Mittags gönnt sie sich aber dann auch mal was Deftiges, hier ist es egal, was sie isst, da darf es schon mal Pizza oder Pasta sein. Der Salat darf dazu aber niemals fehlen.