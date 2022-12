Tradition: Kardashians Weihnachtsstyle

Kim Kardashian zeigt auf Instagram ihre Weihnachtsdekoration und erzählt über ihre Traditionen.

Kim Kardashian macht keine halben Sachen: So auch nicht bei der Wahl ihrer Weihnachtsdekoration in ihrer Villa in Calabasas, Kalifornien. In dem karg eingerichteten Wohnzimmer steht ein riesiger, funkelnder Weihnachtsbaum. In dem von ihr geposteten Video sieht man dabei im Hintergrund den Pianisten Philip Cornish am Flügel sitzen, der Weihnachtslieder spielt. Sie verrät, dass sie ihre Kinder mit der Weihnachtsmusik jeden Morgen weckt, um sie damit bei der stressigen Morgenroutine beruhigen zu können. Kim lebt mit ihren vier Kindern im Haus - North, 9, Saint, 6, Chicago, 4, und Psalm, 3.

© Instagram / Kim Kardashian

Winterwunderland



Aber nicht nur im Wohnzimmer mag sie es weihnachtlich, auch die anderen Räume sind luxuriös dekoriert. So stehen auf dem Balkon des riesigen Badezimmers unzählige Tannenbäume mit Lichterketten geschmückt.

© Instagram / Kim Kardashian

Ihren Fans möchte sie diesen Anblick nun jeden Tag zeigen und Videos auf Instagram posten. „It looks so magical!“ („Es sieht so magisch aus!“) schwärmt sie ihn ihrem Video.