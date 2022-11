× Stars laufen für Oscar Probe

Am Samstag fanden zum 13. Mal die Governors Awards in Los Angeles statt.

Die am Wochenende in Los Angeles stattgefundenen Governors Awards lockten auch heuer wieder zahlreiche Promis auf den Red Carpet. Schauspieler und Regisseure wurden für ihre Lebenswerke geehrt, der Award ist ein Indikator für den Oscar. Das Who-is-Who aus Hollywood, darunter Jennifer Lawrence, Brendan Fraser, Olivia Wilde, Cate Blanchett, Margot Robbie und viele mehr tummelten sich am roten Teppich. Und natürlich haben sich die Stars für diesen Anlass wieder mächtig in Schale geworfen.

Margot Robbie entschied sich für ein seidig-grünes Bottega Veneta-Kleid mit einem Cut-Out. Olivia Wilde trug ein mehrlagiges Tüll-Kleid mit Schleppe von Erdem. Jennifer Lawrence präsentierte sich in einem schwarzen Dior-Kleid mit Spaghettiträgern, Florence Pugh trug ein getupftes, durchsichtiges Victoria-Beckham-Kleid mit Seidenpaneelen.

Die diesjährigen Gewinner des Awards waren Michael J. Fox, Diane Warren und die die Regisseure Euzhan Palcy und Peter Weir.