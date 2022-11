Bei den MTV European Music Awards steht zwar die Musik im Vordergrund, jedoch sorgen die Stars mit ihren ausgefallenen und freizügigen Outfits jedes Jahr für Aufsehen.

Die MTV European Music Awards fanden gestern in Düsseldorf statt. Zwar geht es bei dem Event um die Ehrung der besten Artists der Musikbranche, jedoch ist es berühmt für die stylischen Momente am Red Carpet. Die Promis legen sich jedes Jahr mächtig ins Zeug. Und auch dieses Jahr lautete die Devise der Looks: Möglichst auffallend! Zahlreiche Superstars wie Ava Max, Harry Styles, Victoria Swarovski, David Hasselhoff und viele andere strahlten am roten Teppich. Rita Ora und Taylor Swift wechselten ihr Outfits gleich mehrere Male.

MTV EMAs: Die besten Looks der Stars 1/13

2/13

3/13

4/13

5/13

6/13

7/13

8/13

9/13

10/13

11/13

12/13

13/13 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Taylor Swift gehört zu den Abräumern des Abends: Sie gewann gleich vier Preise.

Größtes globales Musik-Event

Die MTV European Music Awards sind das Pendant zu den amerikanischen MTV Video Music Awards und finden seit 1994 jährlich in Europa statt. Es zählt zu den größten globalen Musik-Events und fand schon in Mailand, London, Rom, Lissabon und München statt.