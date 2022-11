× Mama Hawn und Tochter Hudson im Style-Duell

Kate Hudson und Goldie Hawn strahlten am Montagabend am roten Teppich.

Bei der Premiere von Glass Onion: A Knives Out Mystery in Los Angeles zogen Goldie Hawn und Tochter Kate Hudson alle Blicke auf sich. Letztere erschien in einem bodenlangen durchsichtigen Kleid mit verspielten Details. Ihre 76-jährige Mutter wählte einen schwarzen Hosenanzug mit weißen Stickereien.

© Getty Images ×

Kate Hudson spielt in dem neuen Film Glass Onion: A Knives Out Mystery neben Daniel Craig und Edward Norton die Rolle von Birdie Jay, Filmstart auf Netflix ist der 23. Dezember.