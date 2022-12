Hailey Bieber zeigt sich in der neuen Weihnachts-Kampagne von Victoria's Secret in sexy Unterwäsche.

Das 26-jährige Supermodel setzte sich für die Weihnachts-Kampagne von Victorias Secret in Szene. (Kaum) gekleidet in roten Negligés verwandelt sich Mrs. Bieber in dem Video zu „Mrs. Claus“ und präsentiert strahlend ihre Traumfigur in der neuen Kollektion des legendären Unterwäschen-Labels.

Auf Instagram teilte Hailey, die Nichte des Schauspielers Alec Baldwin, die umwerfende Story mit ihren 49,3 Millionen Fans.

© Instagram / @haileybieber

Erst diese Woche kündigte die "Rhode Skin"-Gründerin ihr sensationelles Forbes-Cover an, in dem sie in der „30 unter 30“ Powerliste abgebildet ist. Ihre im Juni gegründete Hautpflege-Brand zählt bereits zu den Favoriten unter Skincare-Fans.