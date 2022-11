Glamour-Looks bei Baby-Gala

Am Samstagabend traf sich Hollywoods Star-Elite für einen guten Zweck.

Die „Baby2Baby“-Gala lockte am Samstag zahlreiche Stars wie Kim Kardashian, Olivia Wild, Kelly Rowland, Jessica Alba, Alessandra Ambrosio und viele andere an, um möglichst viel Geld für Kinder in Not zu sammeln. Dabei durften die Looks der Stars aber nicht zu kurz kommen:

Kim Kardashian strahlte in einem rosa Kleid mit langer Schleppe, Jessica Alba erschien in einem pinken Blumenkleid. Kelly Rowland, Nicole Richie und Kylie Jenner entschieden sich für elegantes Schwarz. Olivia Wilds Motto des Abends war wohl: Weniger ist mehr. Sie erschien in einem sehr knappen Oberteil, was eher an ein zu groß geratenes Stirnband erinnerte.

Feiern für eine guten Zweck

Spenden. Die begehrte Benefizveranstaltung ist Jahr für Jahr ausverkauft und sammelt Millionen von Dollar, um bedürftigen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.