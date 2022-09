Blake Livley zum 4. Mal schwanger

Für eine regelrechte Überraschung sorgte Blake Livley gestern in New York: Sie ist schwanger!

Als sich Blake Livley gestern beim 10. Forbes Power Women's Summit in New York City in ihrem hautengen Glitzerkleid präsentierte, konnte sie es nicht mehr verstecken: Die Schauspielerin erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann ihr 4. Kind. Der Hollywood-Star, bekannt aus der Serie „Gossip Girl“, hält ihr Privatleben sehr bedeckt, auch auf ihren Social Media-Kanälen hat die 35-jährige nichts von der Schwangerschaft angedeutet. Das Traumpaar hat in der Vergangenheit des Öfteren verraten, dass sie sich eine große Familie wünschen. Nach den drei Töchtern James, 7, Inez, 5, and Betty, 3 ist nun Kind Nummer 4 unterwegs.