So wird Ihre Astro-Woche

Ihr MADONNA-Horoskop by Gerda Rogers.

Gerda Rogers hat für uns in die Sterne geschaut.

Widder

Liebe: Es darf wieder nach Herzenslust geflirtet werden, speziell bis Dienstag und ab Freitag. Dazwischen etwas zurückhaltender!

Gesundheit: Sie strotzen vor Tatendrang und neuen Ideen. Am Mittwoch und Donnerstag etwas kürzer treten!

Beruf: Am Mittwoch und Donnerstag lieber diplomatischer und geduldiger. Dann klappt alles bestens.

Stier

Liebe: Unter der Zwillinge-Venus wünscht man sich mehr Unternehmungslust und Gesprächsbereitschaft. Zeit also, aktiver zu werden!

Gesundheit: Viel Bewegung und frische Luft! Gute Voraussetzungen auch, um mehr für Ihre Bikinifigur zu tun.

Beruf: Es darf alles ein bisschen schneller gehen. Kommunikation ist dafür die wichtigste Prämisse.

Zwillinge

Liebe: Venus in Ihrem Zeichen lässt Sie besonders begehrenswert erscheinen. Das werden Sie bestimmt schon bis Dienstag merken.

Gesundheit: Sie strahlen unwiderstehlich und sind auch geistig hellwach. Sie können ruhig mehr Gas geben.

Beruf: Glänzen Sie mit Ihren Ideen und Ihren Projekten! Prüfungen lassen sich ganz leicht meistern.

Krebs

Liebe: Schauen Sie nicht mehr zurück, seien Sie bereit, neu durchzustarten. Nehmen Sie alles leichter! Flirten Sie unbeschwert!

Gesundheit: Am Mittwoch und Donnerstag sind Sie sehr empfindlich. Verordnen Sie sich da lieber mehr Ruhe!

Beruf: Gesprächsbereitschaft ist jetzt am wichtigsten. Daher nicht wieder kämpferisch ab Dienstag!

Löwe

Liebe: Man dreht sich wieder nach Ihnen um. In bestehenden Beziehungen wendet sich auch alles wieder zum Guten. Miteinander reden!

Gesundheit: Sie fühlen sich in jeder Hinsicht wieder viel wohler. Wie wäre es denn mit einem neuen Styling?

Beruf: Nehmen Sie sich Zeit, andere von Ihren Ideen zu überzeugen! Wäre auch gut für Ihre Finanzen.

Jungfrau

Liebe: Missverständnisse, Streit und Spennungen kündigen sich an. Cool bleiben, zuhören und in Ruhe reden ist die richtige Devise.

Gesundheit: Achten Sie besser auf Ihr Nervenkostüm! Mehr Ruhe, mehr Schlaf und vor allem gesunde Ernährung!

Beruf: Zeigen Sie sich einsichtig und kompromissbereit! Und vorsichtiger in finanziellen Belangen!



Waage

Liebe: Sie dürfen sich geliebt und sehr begehrt fühlen, auch wenn von Dienstag bis Donnerstag wieder Spannung in der Luft liegt.

Gesundheit: Die letzte Woche unter der mühsamen Mars-Opposition. Ab Freitag wird schon alles viel leichter.

Beruf: Klärungen am Montag oder Freitag. Zwischen Dienstag und Donnerstag kühlen Kopf bewahren!

Skorpion

Liebe: Ende der Venus-Opposition. Nach klärenden Aussprachen kann sich die Liebe wieder entfalten. Neue Chancen am Schopf packen!

Gesundheit: Gute Energie, zunehmendes Wohlbefinden. Nur nicht wieder des Guten zuviel, speziell ab Freitag!

Beruf: Es geht wirtschaftlich aufwärts. Das setzt aber auch Ihrerseits mehr Flexibilität voraus.

Schütze

Liebe: Unter der Venus-Opposition provozieren Sie besser keinen Ärger. Lenken Sie vor allem am Montag und Dienstag nachgiebig ein!

Gesundheit: Diese Woche haben Sie noch sehr viel Energie. Gut, um sportlich Kraft und Kondition zu tanken.

Beruf: Wollen Sie in Streitfragen den Kürzeren ziehen? Setzen Sie doch auf Kooperation und Teamwork!



Steinbock

Liebe: Halten Sie nicht an alten Gewohnheiten fest, öffnen Sie sich für Veränderungswünsche des Partners. Flexibilität kommt an.

Gesundheit: Mehr Bewegung für Körper und Geist! Dann wird gegen Ende der Woche schon alles viel einfacher.

Beruf: Schluss mit Widerständen! Reden und Verhandeln ist die Devise für entscheidende Durchbrüche.

Wassermann

Liebe: Endlich triumphiert die Liebe wieder. Schauen Sie nur ganz genau hin, dann wissen Sie auch, wo Sie wirklich richtig liegen.

Gesundheit: Sie sind physisch und mental gut drauf. Dank Venus blüht auch Ihr Selbstwertgefühl wieder auf.

Beruf: Ihre Ideen, Argumente und Motivation passen. Taktieren Sie trotzdem ein bisschen geduldiger!

Fische

Liebe: Verunsicherung unter dem Venus-Quadrat? Tauchen Sie nicht wieder ab, denn es ist jetzt wichtiger denn je, offen zu reden.

Gesundheit: Möglichst locker und entspannt bis Dienstag. Ab Dienstagnachmittag fühlen Sie sich viel wohler.

Beruf: Keine guten Karten für Ihre Vorhaben. Schwimmen Sie deshalb lieber kooperativ mit dem Strom!