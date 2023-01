So tragen die Stars die Trend-Farbe des Jahres

Die Farbe des Jahres ist das neue knallige "18-1750 Viva Magenta". Die Laufstege, Mode-Kollektionen und Star-Outfits erstrahlen 2023 im neuen Pink-Ton. Wir zeigen die besten Looks.

Es kann nur eine geben: und zwar die Farbe des Jahres! Valentino hat es letzten Herbst mit seiner Pink-PP Kollektion vorgemacht, und spätestens 2023 ziehen alle nach. Magenta ist DER angesagteste Farbton aller Fashion-Lover.

Auch in den Garderoben der Stars hat sich die Trendfarbe längst etabliert. Von Kate Middleton bis Kim Kardashian ist Magenta die angesagteste Farbe wenn es sich um Red-Carpet Looks handelt. Doch nicht nur Frauen sind begeistert von Statement-Pieces in pink. Wir haben für euch die schönsten Star-Looks der letzten Jahre als Outfit-Inspirationen für diesen Frühling zusammen gesucht: