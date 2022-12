Weihnachten wird unter den Stars bekanntlich als fünfte Jahreszeit zelebriert. So feiern die Stars schon jetzt Weihnachten - in kleinem, oder auch ganz großem Kreise.

Die Kardashians

Wie jedes Jahr schmeißt die wohl bekannteste Familie riesen Weihnachts-Parties für ihren Celebrity-Freundeskreis. Dieses Jahr veranstalteten sie auch eine designierte "Firmenfeier", um den Erfolg all ihrer Brands zu feiern: von Kendall Jenner's Tequila "818", bis zu Khloé Kardashian's Modemarke "Good American", und "Kylie's Cosmetics", welche die jüngste Schwester bekanntlich zur Milliardärin machte. Als Goodie-Bags für die Gäste gab es die neue Skims-Kollektion.

5/5 © Instagram Mama Jenner hat zur Feier des Tages aufgekocht! © Instagram Kylie zeigt die eigene 818 Tequila-Bar © Instagram Freundin Tracy zeigt die wilden Dekorationen © Instagram Kris hält ihre jährliche Rede © Instagram Skims-Goodie Bags zum Abschied

Chrissy Teigen & John Legend

Im Hause Teigen & Legend war sogar schon der Weihnachtsmann da! Das Supermodel und der Popstar feiern mit ihren Kindern vor und haben mit Mr. und Mrs. Claus eine Charity-Adventsbäckerei veranstaltet.

Friends-Reunion

Jennifer Aniston hat anscheinend eine streng geheime Weihnachtsfeier mit ihren Friends-Kollegen veranstaltet. Courtney Cox, Lisa Kudrow und David Schwimmer waren alle mit dabei. Den Mega-Weihnachtsbaum den sie für ihre Feier gekauft hat, teilte sie mit ihren Fans auf Instagram.

Millie Bobby Brown

Die Stranger-Things Schauspielerin bereitet sich ganz traditionell auf Weihnachten vor. Ganz verliebt mit ihrem Freund zeigt sie sich beim Christbaum schmücken.

Weihnachtsfeeling im Weißen Haus

Auch Jil und Joe Biden sind schon total in Weihnachtsstimmung. Seit Wochen postet die First Lady auf ihrem Instagram Account die pompösen Weihnachtsdekorationen im Weißen Haus - darunter duzende beleuchtete Weihnachtsbäume. Gemeinsam mit verschiedensten Charity-Organisationen veranstaltet Jil Biden fast täglich Events, zum Beispiel Geschenke an Kinder in Not zu schenken. Hut ab!