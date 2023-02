Rabbit Vibrator: Gwyneth Paltrows Valentinstags-Favorit

Sex-Toys sind rund um den Valentinstag besondere Geschenke für den Partner und natürlich auch für einen selbst. Der Rabbit Vibrator ist mit seiner dualen Stimulation besonders beliebt zum Tag der Liebe. Wir verraten, warum er so begehrt ist, und sogar von Gwyneth Paltrow empfohlen wird!

Der Rabbit Vibrator ist ein Sex-Toy mit doppelter Stimulation, der sich wie zwei Finger von perfekten Liebhaber:innen bewegt. Das Markenzeichen eines Rabbit-Vibrators ist der klassische Hasenohren-Look – ein längerer Arm, der für innere Stimulation eingeführt wird, und ein kürzerer Arm, der für äußeren Reiz um die Klitoris sorgt. Optisch erinnert der Rabbit damit an einen Hasen, daher auch der Name. Mit dieser Eigenschaft ermöglicht er im Gegensatz zu vielen anderen Toys eine zeitgleiche klitorale und vaginale Stimulation. Trotz der Größe ist der Rabbit Vibrator im Vergleich zu klassischen Modellen dennoch handlich und leise in der Anwendung – was ihn also zum perfekten Tool für Vergnügen zu zweit oder alleine macht.

Auch in Hollywood beliebt

Hollywood-Star und Goop-Wellness-Gründerin Gwyneth Paltrow schwärmt von dem Toy: "Von dem Rabbit Vibrator zu schwärmen heißt in Wirklichkeit: Sie lieben gemischte Orgasmen. Ein gemischter Orgasmus entsteht, wenn Sie zwei oder mehr erogene Zonen gleichzeitig stimulieren, um zum Höhepunkt zu kommen. Und die besten Rabbit Vibratoren bieten die Erfahrung von zwei kraftvollen Sexspielzeugen gleichzeitig."

Die besten Rabbit-Vibratoren im Check

MADONNA hat die Auswahl der besten Rabbit-Vibratoren für Zeit zu zweit oder alleine unter der Bettdecke.

© Orion

Rabbitvibrator „Nova 2“ mit 10+ Vibrationsstufen

© Orion

Rabbitvibrator „Double Vibe“, 19,3 cm

© Orion

Rabbitvibrator „G-Bunny"

© Orion

Durex Gleit- und Massagegel „2in1“