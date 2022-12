Dienstagabend fanden in Los Angeles die People's Choice Awards statt, bei denen Gewinner aus der Musik, Film, und Fernseh-Branche gekürt wurden.

Unter den Preisträgern waren unter anderem Sängerin Taylor Swift, Neo-Single Olivia Wilde, Talk-Show Host Kelly Clarkson, die Kardashians, Stranger Things Schauspieler Noah Schnapp und Popstar Lizzo.

Die Award-Show bot eine Vielzahl an wunderschönen Outfits. Ein paar der Looks gingen allerdings in die Hose... Hier die Tops und Flops des Red Carpets.

9/9 © Getty Images Wunderschön in Dior © Getty Images In sexy Alexander Wang © Getty Images In Giambattista Valli Couture © Getty Images Entzückend in Vera Wang © Getty Images In Glitzer-Robe © Getty Images Mit tiefem Ausschnitt © Getty Images In Valentino-Look © Getty Images Zeigt ihren süßen Babybauch © Getty Images In WOW-Robe