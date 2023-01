Paris: Modezirkus der Königsklasse

Giorgio Armani und Alexandre Vauthier trieben es bunt.

Die im Zuge der Haute-Couture-Woche am Dienstag stattgefundenen Modeschauen von Giorgio Armani und Alexandre Vauthier hätten nicht farbenfroher sein können. Armani ließ sich inspirieren von Harlekin, das bunte Rautenmuster spiegelte sich nicht nur auf den Kleidern, sondern am kompletten Laufsteg wider - alles Ton in Ton. Die gesamte Kollektion besteht aus den Farben Türkis, Lila, Blau und Zartrosa. Strasssteine und schwarze Töne durften natürlich auch nicht fehlen.

Auch Alexandre Vauthier setzt auf kräftige Farben: Die Neonfarben Gelb, Pink und Orange in extravaganten Schnitten liegen im Trend. In der kommenden Saison werden unter anderem Kostüme mit breiten Schultern und enger Taille, übergroße Fake-Fur-Mäntel und Tüllkleider getragen.