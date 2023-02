Martha Stewarts Beauty Geheimnis

Martha Stewart (81) sieht aus, als wäre sie keinen Tag über 60. Die Star-Köchin behauptet, dass sie noch nie ein Facelift hatte, allerdings ihre Haut sehr gut pflegt. Wir verraten all ihre Beauty-Geheimnisse - von keinem anderen als ihrer Kosmetikerin höchst persönlich: Hollywoods Skin-Guru.

Alle wollen so sein wie Martha! Warum? Erstens, weil sie immer so aussieht, als würde sie ihr bestes Leben leben, egal ob sie an einem Martini am Pool schlürft oder Kaviar von einem fabelhaften gedeckten Tisch schmaust. Zweitens, man sehe sich nur ihr Gesicht an! Samtweich, kaum Falten, und wie von einer Frau, welche mindestens 20 Jahre jünger ist.

Anti-Aging Queen

Erst kürzlich ging eines ihrer Instagram-Selfies viral. Bei einem Friseur-Besuch postete Martha Stewart ein Bild beim Haarewaschen. Doch sein wir uns ehrlich, das war nicht nur gutes Licht! "Kein Filter, Kein Facelift, mein ganzes Leben lang einfach nur tolle Pflege.", behauptete die TV-Köchin in ihrer Bild Beschreibung. Und all das mit 81 Jahren, ihre Fans waren perplex!

Luxus-Facials

Ein besonders Beauty-Geheimnis hat die Lifestyle-Ikone jedoch mit ihren Fans bei dem Post geteilt: Seit über 40 Jahren bekommt sie Gesichtsbehandlungen von Hollywoods beliebtester Kosmetik-Brand: Mario Badescu.

Der Namensgeber der Skincare Brand, der verstorbene rumänische Chemiker und Apotheker, war bekannt für seine Liebe zum Detail, wobei er die Haut immer einer strengen Analyse unterzog, bevor er jede Behandlung an die individuellen Hautbedürfnisse seiner Kunden anpasste. Seine Gesichtsbehandlungen und Formeln mischen die besten pflanzlichen Inhaltsstoffe und wurden entwickelt, um die Haut stets jung wirken zu lassen, für einen rundum makellosen Teint. Sein gleichnamiger New Yorker Salon und das umfangreiche Hautpflegesortiment ist für das Red Carpet-Strahlen von Hollywoods begehrtester Prominenz verantwortlich, darunter auch Martha Stewart.

Marthas persönliche Kosmetikerin, Carmela Barabas, einer der Skin-Experten des Salons, verrät ihre 8 Hautpflege Geheimnisse, für eine strahlende, faltenlose Haut:

1. Täglich Sonnenschutz tragen

2. Ein individuell-abgestimmtes Hautpflegeprogramm ist das A und O, nicht alle Produkte passen jeden Hauttypen

3. Sich alle vier bis sechs Wochen eine Gesichtsbehandlung gönnen, für eine tiefe Reinigung

4. Die Hautpflege auch mal abwechseln, um saisonale Veränderungen nach Bedarf widerzuspiegeln

5. Den Hals-, Dekolleté- und Lippenbereich nicht vernachlässigen

6. Unbedingt vermeiden, Pickel auszudrücken

7. Verschreibungspflichtige Cremes nicht mit rezeptfreien Akneprodukten mischen

8. Make-Up immer vor dem Schlafengehen entfernen

Martha Stewarts Behandlungen

Bei Martha Stewart führt Barabas eine Reihe an Behandlungen durch. Sie bekommt vor Allem europäische Gesichtsbehandlungen, die einen entgiftenden Dampf, und eine tiefe Poren-Reinigung beinhalten, eine leichte Gesichts- und Nackenmassage, gefolgt von einer Kombination individuell-angepassten Anti-Aging Masken. Außerdem sei Martha ein großer Fan der Vitamin-C-Behandlung, welche starke Antioxidantien verwendet, um die Hautstruktur und den Hautton zu verbessern, sowie der Q10-Augenbehandlung, welche müde Augen für einen rundum strahlenden Teint erweckt.

Anti-Aging Pflege-Tipps

Für alle Frauen, aber besonders ab 60, rät Barabas, die Haut in erster Linie vor Sonnenstrahlung zu schützen. Feine Linien, Falten und Pigmentflecken könne man nur so effizient gegenwirken. Ab Mitte 20, sollte man Anti-Aging Produkte in die Routine integrieren. Einmal wöchentlich, sollte man außerdem ein sanftes Peeling als Reinigung durchführen. Dann hoffen wir doch, dass wir mit 81 auch so aussehen wie Martha!

Eine Auswahl der Bestseller bei Douglas

Mario Badescu, Akne Drying Lotion

Mario Badescu, "Face Spa" Gesichtsspray

Mario Badescu, Vitamin-C Maske (Marthas Favorit!)

Mario Badescu, Kaffein Augencreme