Victoria Swarovski: Erstes Interview nach der Trennung

Powerlady Victoria Swarovski im ersten Interview nach ihrer privaten Trennung.

Erst jüngst musste sie sich eingestehen, dass auch ihr Leben nicht immer ein Märchen ist. Das Scheitern ihrer Ehe mit Immobilienunternehmer Werner Mürz ist zweifelsohne ein emotionaler Tiefschlag für Victoria Swarovski (29), die aber dennoch nicht Trübsal bläst, sondern weiter an ihrem Erfolg (etwa als „Let’s Dance“-Moderatorin) arbeitet. Woraus sie Kraft schöpft und ihre Message zum Weltfrauentag, verrät sie hier.

Stichwort Weltfrauentag: Wo besteht aus Ihrer Sicht noch dringend Handlungsbedarf?

Victoria Swarovski: In Bezug auf Gleichberechtigung sind wir schon einen großen Schritt weitergekommen, aber noch lange nicht am Ziel. Frauen werden immer noch zu oft schlechter bezahlt als Männer in gleicher Position – das ist unfair. Für die gleiche Arbeit weniger Lohn zu erhalten, nur weil man eine Frau ist, ist aus der Zeit gefallen und natürlich ein großer Nachteil, den es schnellstmöglich zu ändern gilt.



Frauen müssen so vieles unter einen Hut bringen. Jede von uns hat Momente, in denen alles zu viel wird ... Wann geht es Ihnen so?

Swarovski: Ich habe das große Glück, dass ich das machen darf, was mir sehr großen Spaß macht. Wer mich kennt, weiß, dass ich super gerne neue Dinge ausprobiere und immer positiv an die Sache rangehe. Trotzdem geht natürlich auch mir mal der Saft aus. Da heißt es, konsequent einen Gang zurückschalten und sich eine Auszeit nehmen, um die Akkus wieder aufzuladen. Ich ziehe mich dann zurück in den Kreis meiner Familie, treffe mich mit Freunden und mache viel Sport. Das hilft mir, den Kopf wieder frei zu bekommen, um mich dann wieder frisch und mit vollen Batterien meinen Aufgaben zu stellen.

Beruf und Familie optimal vereinbaren zu können, ist einer der Punkte, der für viele Frauen immer noch viel schwieriger ist als für Männer – wie sehen Sie das?

Swarovski: In unserer sehr schnelllebigen Welt sollten wir darauf achten, eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu haben. Ich bin ein absoluter Familienmensch und versuche daher, viel Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen. Aber mein Job ist sehr zeitintensiv, ich bin gefühlt jeden zweiten Tag auf Reisen, da musst du dir auch mit ordentlicher Disziplin die Zeit freiräumen, sonst wird das nichts. Mir ist aber natürlich auch bewusst, dass ich ein sehr privilegiertes Leben führe und viele Menschen vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Ich habe großen Respekt vor allen, die das schaffen, mit Kindern voll im Beruf stehen und das alles so organisiert bekommen.



Warum ist Ihnen Ihre Karriere wichtig – Sie könnten doch dank Ihres VIP-Status längst eine „ruhige Kugel“ schieben?

Swarovski: Mir macht das, was ich mache, einfach Spaß – ob im TV eine Samstagabendshow zu moderieren, als Testimonial für meinen Partner Lascana schon das zweite Jahr in Folge tolle Fashion zu präsentieren oder meine Beauty-Brand Orimei voranzutreiben. Natürlich ist es schön, wenn man einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, aber das ist es nicht, woraus ich meine Energie und Motivation ziehe. Ich gehe schon viele Jahre konsequent meinen eigenen Weg, möchte mir selbst etwas aufbauen und unabhängig sein. Das ist mein großer Traum, der mich immer wieder aufs Neue motiviert – nicht nur ein Status.



Gab es auch schon etwas, worin Sie gescheitert sind und wie gehen Sie mit dem Thema Scheitern generell um?

Swarovski: Ich probiere immer wieder neue Dinge aus. Da ist es doch ganz normal, dass nicht alles klappt bzw. von Anfang an klappt. Ich würde sogar sagen, dass es kaum ein Projekt gab, das ich bisher angefangen habe, das nicht an der ein oder anderen Stelle mal fast gescheitert wäre. Das gehört einfach dazu. Ich liebe es, mich neuen Herausforderungen zu stellen und mit meinem Team nach Lösungen zu suchen, wenn es mal hakt. Wenn alles immer gleich auf Anhieb klappen würde, wäre das doch langweilig. Viele denken vielleicht, dass bei mir immer alles klappt, weil man von außen betrachtet meist nur den Erfolg sieht. Wie viele kleine und große Rückschritte man machen musste, um dorthin zu kommen, wo man steht, sieht man nicht. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt: Vici, wenn du mal fällst: aufstehen, Krone richten, weitermachen!



© Lascana ×

Die Kristallerbin arbeitet seit Jahren hart für ihren Erfolg als Moderatorin, Model, Unternehmerin und Werbegesicht – etwa für Lascana.

Was war das Wichtigste, das Sie bis jetzt im Laufe Ihrer Karriere gelernt haben?

Swarovski: Auf jeden Fall, dass man Geduld haben muss. Am Anfang meiner Karriere war ich noch sehr jung und mir konnten die Dinge oft nicht schnell genug gehen. Dass manches aber seine Zeit braucht, um sich in die richtige Richtung zu entwickeln, ist mir mit etwas mehr Lebenserfahrung klar geworden. Das hilft mir selbst und vor allen Dingen meinem Umfeld sehr. (lacht)



Ihre Fans wollen natürlich wissen, wie es Ihnen derzeit persönlich geht ...

Swarovski: Freitag für Freitag mit Daniel „Let’s Dance“ zu moderieren, macht mir in meiner jetzt 6. Staffel als Moderatorin mehr Spaß denn je. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben in der „Let’s Dance“-Familie und schöpfe unglaublich viel Energie aus dieser Show – auch wenn das Leben mal unvorhergesehene Wendungen nimmt und es Phasen gibt, in denen man traurig ist.



Abschließend: Ihre Botschaft an Frauen?

Swarovski: Ladies, wir sind schon so weit gekommen. Lasst uns weiter zusammenhalten. Nur wenn wir an einem Strang ziehen, werden wir es schaffen, uns weiter zu emanzipieren. Girl Power!