Sex-Studie: Mit diesem Sport steigert ER seine Ausdauer um das Dreifache

Britische Studie liefert konkrete Lifestyle-Tipps, die den Samenerguss beim Sex hinauszögern.

5,4 Minuten - so lange dauert der Durchschnittssex. Zu diesem Ergebnis kam ein Forschungsteam der University of Queensland im Zuge einer Untersuchung im Jahr 2016. Der Liebesakt von 500 Paaren wurde dabei gestoppt. Die schnellsten waren nach 33 Sekunden fertig, bei den Genießern kam das große 'Ohh' nach 44 Minuten. Eine von der Anglia Ruskin University geleitete Untersuchung befasste sich nun mit Männern, die unter vorzeitigem Samenerguss leiden und liefert konkrete Gegenmaßnahmen:

Yoga und Laufen boosten das Durchhaltevermögen

Sport im Allgemeinen sollt zu Steigerung der sexuellen Leistungsfähigkeit von Männern in Betracht gezogen werden, so das Fazit der Wissenschaftler. Studienteilnehmer, die an fünf Tagen in der Woche mindestens 30 Minuten pro Tag joggen brauchten beim Sex im Durchschnitt nicht mehr als 39 Sekunden durchhielten, konnten ihr Durchhaltevermögen auf mehr als drei Minuten steigern. Männern, die weniger Sport machten, schnitten mit 50 Sekunden Durchschnittssex deutlich kürzer durch.

In der Untersuchung wurde auch eine aktuelle Ergebnisse über Männer mit vorzeitigem Samenerguss einbezogen: 26 Männer praktizierten 12 Wochen lang Yoga und konnten ihre Ausdauer im Bett deutlich verbessern: Die Dauer des Geschlechtsverkehrs hat sich danach mehr als verdreifacht, von knapp 26 Sekunden auf durchschnittlich fast eineinhalb Minuten.

Auch diese Tricks helfen bei vorzeitigem Samenerguss