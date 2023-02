Anti-Valentinstag: So feiern Singles den 14. Februar am besten

Candle-Light Dinner und Rosenbouquet? Nein, danke! Hier kommen die besten Ideen zum Anti-Valentinstag, um auch Singles den Tag der Liebe zu versüßen.

Der 14. Februar: entweder man liebt oder man hasst ihn. Wenn es um den Valentinstag geht, spalten sich die Geister. Die einen wünschen sich das volle Programm mit Freund oder Freundin inkl. Candle-Light Dinner, Blumenstrauß und Liebesbrief. Und die anderen (meist Singles) verfluchen ihn, und bekommen schon Brechreiz, wenn sie nur daran denken müssen. Ob Single oder nicht, wir zeigen die besten Tipps, wie man den Tag der Liebe auch ganz allein garantiert übersteht!

Selfcare-Abend

Der Anti-Valentinstag schreit quasi nach einem entspannten Spa-Day zuhause. Alleine oder mit der besten Freundin/dem besten Freund kann man den Turteltäubchen in den eigenen vier Wänden am besten aus dem Weg gehen. Egal ob Me-Time in der Badewanne, Beauty Treatments mit Gesichtsmasken, oder ein paar Gläschen vom Lieblingswein, samt Home-Spa lässt sich der Abend entspannt ausklingen. Und die Pralinen-Box kann man sich ja auch selber dazu schenken – Schoko schadet nie...

Ein Date mit Mr. Netflix

Wo es sonst nicht kitschig genug sein darf, braucht es am Valentinstag für Singles unbedingt ein Programmwechsel. Anstatt den Love-Klassikern hohlen wir mit diesen Film-Tipps die volle Ladung Realität auf den Bildschirm: Beziehungsschmerz, der nicht in einem Happy End mündet, oder Geschichten, die zeigen, dass romantische Beziehungen eben nicht der alleinige Schlüssel zum Glück sind. Und das beste daran? Sich keine Gedanken machen zu müssen, welchen Film der/die Partner:in lieber sehen will. Einfach Fernseher oder Laptop an und los geht's! Hier unsere Anti-Valentinstags Film-Tipps:

„Marriage Story“ (2019)

„Blue Valentine“ (2010)

„(500) Days of Summer“ (2009)

„Hustlers“ (2019)

„Vergiss Mein Nicht“ (2004)

Selflove